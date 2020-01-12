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Пряничный город вновь построили в Высоком

13.01.2020 18:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Гости и участники праздника-открытия «Сладкого Рождественского города», который состоялся в минувшее воскресенье в г. Высокое Каменецкого района, теперь точно знают: Рождество пахнет имбирным пряником, радует сердца добрыми делами и детскими улыбками.

Пряничный город вновь построили в Высоком

Традиционная Рождественская встреча, собравшая в Доме культуры полный аншлаг, прошла очень душевно и радостно. Театрализованное представление воспитанников воскресной школы и «глазурно-имбирный проект», созданный командой мастериц из Высокого и Бреста, в этом году объединила общая тема – «Чем пахнет Рождество». Аппетитные ароматы, витавшие в зале и манившие к затейливо украшенным столам, на которых расположился пряничный город, стали красноречивым ответом.

Пряничный город вновь построили в Высоком

Творцы этого лакомого чуда не гонятся за славой искусных кулинаров и не стремятся удивить масштабами проделанной работы. Прежде всего, подчеркивают они, социальный проект «Сладкий Рождественский город», который реализуется на протяжении уже нескольких лет прихожанами православной церкви Воздвижения Креста Господня г. Высокое, – это общее дело на благо духовных ценностей и укрепления семейных уз.

Сначала идеей порадовать детишек на Рождество необычным угощением вдохновились настоятель храма протоиерей Анатолий Медведюк и матушка Елена. Правда, композиция получилась с таким размахом далеко не сразу. У истоков «имбирно-пряничного градостроительства» стояла группа дружных высоковчан – прихожан Свято-Крестовоздвиженской церкви, которые поддержали задумку и стали постигать тонкости изготовления рукотворного чудо-города.

Затем желающих включиться в работу становилось всё больше, а возглавила социальный проект Лариса Рыбачук.

– Изначально я была далека от этой темы – «кулинарила» в основном для семьи. Но батюшка пригласил поучаствовать, я попробовала – стало получаться. Рецепты и идеи подсматривали в интернете, команда потихоньку росла – в этом году к нам активно присоединялись брестчане, вместе и сотворили красоту. Я сама выпекаю и руковожу процессом – координирую, подсказываю рецепты, советую, подбадриваю, ведь не у всех сразу получается, – рассказала Zarya.by Лариса Рыбачук.

Она охотно проводит «экскурсию» по достопримечательностям пряничного городка: вот на пригорке уютно устроилась избушка с избушатами, неподалеку бежит по рельсам паравозик, разукрашенный глазурью, а поодаль в увлекательное плавание отправился пряничный человечек на сказочном кораблике.

Проходя вдоль экспозиции, попадаешь из одной страны в другую, переносишься из сказки в сказку: тут и Эйфелева башня, и пруд с лебедями, и карусель «как из мультика», и ветряные мельницы с шутливым предостережением: «Недонкихотить»… В оконцах пряничных домиков, теремков и роскошного Хрустального дворца горят огоньки, спешат по своим делам жители чудесной страны – человечки, медвежата, снеговики, олени… И всё это сказочное великолепие – стопроцентно съедобное и вкусное!

– Наша цель – подарить детям праздник, дать почувствовать дух Рождества, объединить и сплотить семьи. Когда видишь горящие глаза ребенка, который с восторгом смотрит на пряничный город, – это лучшая награда для всех нас, – продолжает разговор Лариса Рыбачук. – Мы постарались красиво преподнести «Сладкий Рождественский город»: задекорировали стены «ледяными узорами», украсили елочку пряничными игрушками, а над нашим городом сияет Рождественская звезда.

Пряничный город вновь построили в Высоком

Пряничный город вновь построили в Высоком

«Как же ломать такую красоту!» – удивляются взрослые, а вот малышня только и ждет время чаепития. Уж очень аппетитно выглядят кремовые и слоеные елочки, бисквитные и кексовые фигурки, имбирные домики, олени из песочного теста, пригорки и лощины, выложенные из булочек, снеговички из маршмеллоу… Чтобы разместить всё это изобилие, понадобилось более 10 столов! Это гораздо больше, чем в прошлом году.

Впрочем, и гостей прибывает из года в год – Дом культуры едва вмещает всех желающих: зрительный зал полон под завязку, а в помещении, где развернулся пряничный город, негде яблоку упасть.

– Я участвовала в «строительстве» железной дороги, есть тут и другие мои вкусные «поделки», – улыбается высоковчанка Ирина Макарова. – И знаете, получила массу удовольствия в процессе приготовления, а сейчас очень приятно видеть, какую радость наш Сказочный город принес гостям: взрослые окунулись в сказку, дети очарованы волшебством!

Пока старший сын Илья выступает на сцене во время праздничного концерта, Ирина «волонтерит» у столов с ароматной выпечкой. Как и многие другие, еще год назад она просто смотрела и восхищалась, затем решила помочь команде мастериц, попробовала испечь простой элемент – и пошло-поехало. В следующем году собирается «замахнуться» на большой имбирный домик.

К слову, процесс создания Рождественского города занял примерно месяц: так как имбирное тесто долго хранится, некоторые детали смогли испечь заранее. Накануне вечером и утром в день праздника изготовили скоропортящиеся угощения. Поэтому вкусовые качества пряничного города не уступают его красоте.

«Можно мне верхушку Эйфелевой башни?», «А я хочу оленя», «Какой вкусный домик!» – детвора оценила по достоинству результат кропотливого труда мастериц во время чаепития.

 
Теги: Брест
 
 
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  Гости и участники праздника-открытия «Сладкого Рождественского города», который состоялся в минувшее воскресенье в г. Высокое Каменецкого района, теперь точно...
 
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