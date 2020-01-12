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Сырая и теплая для зимы погода ожидается в Беларуси на этой неделе

13.01.2020 18:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сырая и теплая для зимы погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сырая и теплая для зимы погода ожидается в Беларуси на этой неделе

"Атлантические циклоны, смещаясь далеко по северу Европы, продолжают выносить на Европейский континент теплый влажный воздух, что обусловит в Беларуси в течение рабочей недели сырую и очень теплую погоду. В выходные дни территория страны окажется под влиянием области повышенного давления, сформированной в более холодном воздухе. Будет преимущественно без осадков, температурный фон немного понизится, но по-прежнему останется выше климатической нормы", - рассказали в Белгидромете.

Во вторник, 14 января, ночью и утром местами пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег), днем без существенных осадков. В отдельных районах слабый туман. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог будет гололедица. Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем ожидается от нуля до плюс 5 градусов.

В среду, 15 января, местами, преимущественно по северу страны, прогнозируются небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ночью будет от минус 3 до плюс 2 градусов, днем - от нуля до 7 градусов тепла.

В четверг, 16 января, в отдельных районах страны пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром местами слабые туман и гололед. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, днем - 1-6 градусов выше нуля.

В пятницу, 17 января, будет преимущественно без осадков. Местами туман, ночью и утром слабый гололед. Ночью ожидается от минус 4 до плюс 2 градусов, днем - от нуля до 5 градусов тепла.

В субботу, 18 января, также ожидается преимущественно без осадков. Местами слабые туман и гололед. Ночью будет от минус 6 до плюс 1 градуса, днем прогнозируется от минус 2 до 4 градусов тепла.

Сырая и теплая для зимы погода ожидается в Беларуси на этой неделе

В воскресенье, 19 января, будет преимущественно без осадков. В отдельных районах слабые туман и гололед. Температура ночью составит от нуля до минус 6 градусов, днем ожидается от минус 4 до плюс 1 градуса.

 
 
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