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Президент Ирана признал Пентагон "террористической организацией"

13.01.2020 18:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Ирана Хасан Рухани подписал закон, которым Пентагон и Вооруженные силы США включены в перечень "террористических организаций".

Об этом сообщает Tasnim.

"Президент Ирана Рухани подписал недавно принятую парламентом резолюцию, которая называет Вооруженные силы США и Пентагон террористическими организациями", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 7 января парламент Ирана единогласно проголосовал за определение Вооруженных сил США и Пентагона террористами в ответ на недавнее убийство генерала Касема Сулеймани.

Согласно резолюции, правительство Ирана обязано предоставить подразделению «Эль-Кудс» 200 млн евро через Фонд национального развития для усиления оборонной способности.


В ночь на 3 января США совершили ракетный обстрел недалеко от Международного аэропорта Багдада, в результате чего был убит командир элитного подразделения «Эль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.

8 января иранские военные обстреляли американскую военную базу в Ираке. Ответственность за это взял на себя Корпус стражей Исламской революции Ирана.
 
 
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Президент Ирана Хасан Рухани подписал закон, которым Пентагон и Вооруженные силы США включены в перечень "террористических организаций".
 
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