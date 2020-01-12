Tasnim . Об этом сообщает





"Президент Ирана Рухани подписал недавно принятую парламентом резолюцию, которая называет Вооруженные силы США и Пентагон террористическими организациями", - говорится в сообщении.





Как сообщалось, 7 января парламент Ирана единогласно проголосовал за определение Вооруженных сил США и Пентагона террористами в ответ на недавнее убийство генерала Касема Сулеймани.





Согласно резолюции, правительство Ирана обязано предоставить подразделению «Эль-Кудс» 200 млн евро через Фонд национального развития для усиления оборонной способности.









В ночь на 3 января США совершили ракетный обстрел недалеко от Международного аэропорта Багдада, в результате чего был убит командир элитного подразделения «Эль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.