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В Крупском районе столкнулись фура и BMW. Его водитель в реанимации

13.01.2020 18:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Крупском районе столкнулись BMW и фура.  

По информации ГАИ УВД Минского облисполкома, авария произошла утром 13 января около городского поселка Бобр.  

Лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль BMW и грузовик МАN с полуприцепом.  

В Крупском районе столкнулись фура и BMW. Его водитель в реанимации
Фото: МЧС  

Предварительно, 29-летний водитель легковушки был в утомленном состоянии, из-за чего выехал на встречку, где произошло столкновение.  

В результате аварии пострадал водитель BMW. Он досталвен в реанимационное отделение больницы. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, а на автомобиле были летние шины.  

В Крупском районе столкнулись фура и BMW. Его водитель в реанимации
Фото: МЧС  

По факту аварии проводится проверка.   

В минувшие выходные в Клецком районе микроавтобус столкнулся с фурой, один человек погиб – здесь подробнее.   

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Новости Беларуси. В Крупском районе столкнулись BMW и фура.   По информации ГАИ УВД Минского облисполкома, авария произошла утром 13 января около городского поселка...
 
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