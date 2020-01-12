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В Крупском районе столкнулись фура и BMW. Его водитель в реанимации
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Крупском районе столкнулись BMW и фура.
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Лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль BMW и грузовик МАN с полуприцепом.
Предварительно, 29-летний водитель легковушки был в утомленном состоянии, из-за чего выехал на встречку, где произошло столкновение.
В результате аварии пострадал водитель BMW. Он досталвен в реанимационное отделение больницы. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, а на автомобиле были летние шины.
По факту аварии проводится проверка.
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Новости Беларуси. В Крупском районе столкнулись BMW и фура. По информации ГАИ УВД Минского облисполкома, авария произошла утром 13 января около городского поселка...
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