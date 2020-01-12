В Великобритании построят самый экологичный в мире стадион – из дерева

euro-pulse.ru . В графстве Глостершир на юго-западе Великобритании построят самый экологичный в мире футбольный стадион, пишет сайт





Арена на 5 тысяч зрителей будет сделана полностью из дерева, в том числе каркас крыши и внешняя обшивка. При этом сама крыша будет прозрачной, чтобы солнечный свет дал возможность расти естественному газону. Все необходимое электричество будут вырабатывать солнечные батареи.





Новый стадион станет «домашним» для самой «зеленой» футбольной команды в мире по версии ФИФА – «Форест Грин Роверс». Ее игроки перешли на вегетарианскую диету, чтобы снизить свой углеродный след, используют более экологичные средства передвижения (по возможности отказываются от самолетов в пользу поездов) и «озеленили» свой нынешний стадион (так, сейчас прожекторы на поле работают от солнечных батарей, а газон поливается собранной дождевой водой).











