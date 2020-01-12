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Назван самый несчастливый возраст для белоруса

13.01.2020 20:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дэвид Бланчфлауэр, профессор Дартмутского колледжа в США, в своем исследовании назвал самый несчастливый возраст для жителей развивающихся стран. Об этом сообщает Bloomberg.


Фото: pixabay

Исследователь провел анализ соотношения благополучия к возрасту в 132 странах (в частности, в 95 развивающихся и 37 развитых). Оказалось, что существует U-образная «кривая счастья», через которую в течение жизни проходит человек.

Низшей точки, по мнению ученого, — жители развитых государств вроде США, Канады, Великобритании, Германии или Японии достигают в 47,2 года. В развивающих странах, в том числе Беларуси, России, Украине, Польше, Турции и других, — в 48,2 года.

Lenta.ru пишет, что траектория кривой зависит от того, высока ли средняя зарплата в стране или нет, а также от уровня продолжительности жизни, отмечает в своем исследовании Бланчфлауэр.

 
 
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Траектория кривой зависит от того, высока ли средняя зарплата в стране или нет, а также от уровня продолжительности жизни.
 
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