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Назван самый несчастливый возраст для белоруса
Источник материала: Tut.by
Дэвид Бланчфлауэр, профессор Дартмутского колледжа в США, в своем
Исследователь провел анализ соотношения благополучия к возрасту в 132 странах (в частности, в 95 развивающихся и 37 развитых). Оказалось, что существует U-образная «кривая счастья», через которую в течение жизни проходит человек.
Низшей точки, по мнению ученого, — жители развитых государств вроде США, Канады, Великобритании, Германии или Японии достигают в 47,2 года. В развивающих странах, в том числе Беларуси, России, Украине, Польше, Турции и других, — в 48,2 года.
Lenta.ru
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Траектория кривой зависит от того, высока ли средняя зарплата в стране или нет, а также от уровня продолжительности жизни.
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