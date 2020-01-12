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Бывший директор «Милкавиты» получил пять лет за взятки

13.01.2020 20:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

13 декабря суд Железнодорожного района Гомеля приговорил бывшего гендиректора ОАО «Милковита» к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Ему также запрещено занимать определенные должности в течение 5 лет, сообщает «Гомельская правда».

Экс-гендиректор признан виновным в получении взяток на общую сумму 7,5 тысяч долларов от представителей СООО «Кормживсервис» и ООО «Стандартагро». За эту сумму он взялся уладить вопрос с погашением дебиторской задолженности нескольких сельхозпредприятий этим организациям.
 
Теги: Гомель
 
 
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13 декабря суд Железнодорожного района Гомеля приговорил бывшего гендиректора ОАО «Милковита» к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Ему также...
 
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