Бывший директор «Милкавиты» получил пять лет за взятки

Экс-гендиректор признан виновным в получении взяток на общую сумму 7,5 тысяч долларов от представителей СООО «Кормживсервис» и ООО «Стандартагро». За эту сумму он взялся уладить вопрос с погашением дебиторской задолженности нескольких сельхозпредприятий этим организациям.



