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Снег в пустыне. Непогода накрыла Ближний Восток

13.01.2020 20:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Сильные снегопады накрыли Ближний Восток. В Саудовской Аравии температура в некоторых районах опустилась ниже нуля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снег в пустыне. Непогода накрыла Ближний Восток

Снег в пустыне. Непогода накрыла Ближний Восток

Видеозаписи заснеженных просторов пустынной страны наводнили соцсети. При этом власти просят жителей быть осторожными на дорогах и находиться в тепле.

Тем временем, в Пакистане из-за снегопадов погибли не менее 14 человек, более 10 пострадали. Объемы выпавших за последние дни осадков побили рекорды 20-летней давности. Власти проводят эвакуацию жителей из пострадавших районов. По данным синоптиков, в ближайшие дни снегопады продолжатся.

Снег в пустыне. Непогода накрыла Ближний Восток

Снег в пустыне. Непогода накрыла Ближний Восток

Снег в пустыне. Непогода накрыла Ближний Восток

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Сильные снегопады накрыли Ближний Восток. В Саудовской Аравии температура в некоторых районах опустилась ниже нуля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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