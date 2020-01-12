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Снег в пустыне. Непогода накрыла Ближний Восток
Источник материала: СТВ
Сильные снегопады накрыли Ближний Восток. В Саудовской Аравии температура в некоторых районах опустилась ниже нуля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Видеозаписи заснеженных просторов пустынной страны наводнили соцсети. При этом власти просят жителей быть осторожными на дорогах и находиться в тепле.
Тем временем, в Пакистане из-за снегопадов погибли не менее 14 человек, более 10 пострадали. Объемы выпавших за последние дни осадков побили рекорды 20-летней давности. Власти проводят эвакуацию жителей из пострадавших районов. По данным синоптиков, в ближайшие дни снегопады продолжатся.
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Сильные снегопады накрыли Ближний Восток. В Саудовской Аравии температура в некоторых районах опустилась ниже нуля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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