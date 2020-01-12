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«Произойдёт очаровательное чудо». Директор Большого театра рассказал о сюрпризах новогоднего бала
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Большой театр готовится принять Новогодний бал. Собирать гостей в столь необычной обстановке на Старый Новый год – это уже традиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На балу действует свои правила. Во-первых, строгий дресс-код – только платья в пол, элегантные смокинги и галантные манеры. А еще из обязательного – веселье, музыка, танцы и интересные гости. Кстати, в 2020 году основная тема – кино. Так что среди вальсирующих можно встретить и Чарли Чаплина, и Айседору Дункан.
Виктория Ходосок, корреспондент:
А вот обратить внимание стоит на культурную программу. В ней написано, что здесь, на площади Парижской Коммуны в Минске сегодня много прекрасной музыки и танцев, много искрометных шуток и розыгрышей.
Ближе к началу бала увидим здесь гостей вечера. Помимо классической части в программе и «Чаплин-бал».
Первым этот бал станет и для директора Большого – Александра Петровича.
Расскажите, чем театр будет удивлять в этот раз?
Александр Петрович, генеральный директор Большого театра Беларуси:
Ну а чем удивлять будем? Каждый бал отличается чем-то интересным, новым своеобразным. Поэтому и в этот раз тоже наша постановочная группа подготовила небольшие сюрпризы.
Первый сюрприз – это концерт-сюрприз, тот, которого еще никогда не было в наших стенах театра. Произойдет очаровательное чудо – музыкальный концерт музыкантов нашего театра, солистов нашего театра. Я думаю, что те, кто на балу, а те, кто не сможет побывать, увидят его по телевизору и останутся довольны.
Ну и еще масса развлечений – тех, которых не было на прошлых балах. Можно не только предсказать и узнать свою судьбу, но и поиграть за карточным столом, пообщаться с интересными людьми из кино-шоу-бизнеса и пощупать за руку Чарли Чаплина.
Виктория Ходосок:
Александр Петрович:
Виктория Ходосок:
Для любителей тестировать свои голосовые связки – караоке – ох, как здесь можно публику удивить, а также музыкальные викторины.
И не надо уходить домой без красивых фото. Шесть фотозон с разной тематикой – выбирайте любую. Получат гости Большого и подарки. Таким будет вечер в театре.
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Новости Беларуси. Большой театр готовится принять Новогодний бал. Собирать гостей в столь необычной обстановке на Старый Новый год – это уже традиция, сообщили в...
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