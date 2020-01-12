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«Произойдёт очаровательное чудо». Директор Большого театра рассказал о сюрпризах новогоднего бала

13.01.2020 20:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Большой театр готовится принять Новогодний бал. Собирать гостей в столь необычной обстановке на Старый Новый год – это уже традиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На балу действует свои правила. Во-первых, строгий дресс-код – только платья в пол, элегантные смокинги и галантные манеры. А еще из обязательного – веселье, музыка, танцы и интересные гости. Кстати, в 2020 году основная тема – кино. Так что среди вальсирующих можно встретить и Чарли Чаплина, и Айседору Дункан.

О том, что происходит в Большом перед балом, расскажет Виктория Ходосок.

«Произойдёт очаровательное чудо». Директор Большого театра рассказал о сюрпризах новогоднего бала

Виктория Ходосок, корреспондент:
Новогодний бал в Большом – это уже традиция, традиция со зрелищным мероприятием. Приобщиться к светскому изыску на этот раз захотели 150 пар – это участники мероприятия. Но приличное количество гостей вечера не удивляет – это же светское событие.

А вот обратить внимание стоит на культурную программу. В ней написано, что здесь, на площади Парижской Коммуны в Минске сегодня много прекрасной музыки и танцев, много искрометных шуток и розыгрышей.

«Произойдёт очаровательное чудо». Директор Большого театра рассказал о сюрпризах новогоднего бала

«Произойдёт очаровательное чудо». Директор Большого театра рассказал о сюрпризах новогоднего бала

Ближе к началу бала увидим здесь гостей вечера. Помимо классической части в программе и «Чаплин-бал».

Первым этот бал станет и для директора Большого – Александра Петровича.

Расскажите, чем театр будет удивлять в этот раз?

«Произойдёт очаровательное чудо». Директор Большого театра рассказал о сюрпризах новогоднего бала

Александр Петрович, генеральный директор Большого театра Беларуси:
Настроение праздничное, новогоднее. Кстати, поздравляю вас и всех телезрителей с Новым Старым годом. Пожелаю всего самого-самого хорошего, чтобы все желания и мечты сбылись.

Ну а чем удивлять будем? Каждый бал отличается чем-то интересным, новым своеобразным. Поэтому и в этот раз тоже наша постановочная группа подготовила небольшие сюрпризы.

Первый сюрприз – это концерт-сюрприз, тот, которого еще никогда не было в наших стенах театра. Произойдет очаровательное чудо – музыкальный концерт музыкантов нашего театра, солистов нашего театра. Я думаю, что те, кто на балу, а те, кто не сможет побывать, увидят его по телевизору и останутся довольны.

Ну и еще масса развлечений – тех, которых не было на прошлых балах. Можно не только предсказать и узнать свою судьбу, но и поиграть за карточным столом, пообщаться с интересными людьми из кино-шоу-бизнеса и пощупать за руку Чарли Чаплина.

«Произойдёт очаровательное чудо». Директор Большого театра рассказал о сюрпризах новогоднего бала

Виктория Ходосок:
Вы будете со стороны наблюдать или поучаствуете?

Александр Петрович:
Сегодня я не директор, я сегодня гость на балу, поэтому я не наблюдаю, а, конечно, участвую. Я постараюсь танцевать.

Виктория Ходосок:
Вечер в Большом обещает быть зрелищным. Сегодня здесь соберутся не только поклонники танцев, но и музыки – классической музыки. Для эстетов – концерт и не один, а также выступления джаз-бэндов.

Для любителей тестировать свои голосовые связки – караоке – ох, как здесь можно публику удивить, а также музыкальные викторины.

И не надо уходить домой без красивых фото. Шесть фотозон с разной тематикой – выбирайте любую. Получат гости Большого и подарки. Таким будет вечер в театре.

«Произойдёт очаровательное чудо». Директор Большого театра рассказал о сюрпризах новогоднего бала

Люди в материале: Виктория Ходосок, Александр Петрович
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Большой театр готовится принять Новогодний бал. Собирать гостей в столь необычной обстановке на Старый Новый год – это уже традиция, сообщили в...
 
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