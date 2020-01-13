В Минске и Гродно покажут русский аналог популярной французской драмы Ясмины Реза

Источник материала: Tut.by

Премьера детективной комедии «В рамках приличия» пройдет 11 февраля в Минске и 12 февраля в Гродно .



Фото предоставлено организаторами

Постановка режиссера Олега Тополянского «В рамках приличия» — русский аналог французской драмы Ясмины Реза «Бог резни». В 2011 году по этому произведению Роман Полански снял фильм «Резня», где снялись Джоди Фостер и Кейт Уинслет. Бруклинский акцент с французским подтекстом великолепно адаптировался под русский менталитет, вот уж действительно все дети на планете одинаковы. И взрослые, кстати, тоже.

Вынужденное знакомство двух семейных пар началось с конфликта между их детьми. Герои спектакля садятся за стол переговоров, стараются выяснить отношения, не выходя за рамки приличий, но очень скоро диалог, начавшийся с взаимных улыбок и любезностей, постепенно перерастает в ожесточенный спор.

Всегда актуальная тема отношений родителей и детей, отношения между супругами в паре, правила воспитания, влияние гендерных ролей и социального статуса, морально-нравственные устои — все эти темы затрагивает камерный спектакль на четыре персоны «В рамках приличия», в котором зрителям предлагается стать не только свидетелями жаркого конфликта, но и взглянуть со стороны на себя.

Материал в основе спектакля — серьезный и глубокий, но спектакль получился ироничным и легковесным. Масса мелких интригующих деталей, которые раскрывают истинный характер на первый взгляд благополучных героев, определили жанр как «комедия-детектив».

Роли в спектакле исполнили: Наталия Антонова («Каменская», «Золото Югры», «Метод Фрейда», «Осколки»), Эльвира Болгова («Остров ненужных людей», «Моя большая армянская свадьба» и «Папа напрокат»), актер комедийного жанра Андрей Кайков и

Дмитрий Ульянов («72 метра», «Московская сага», «Зверобой»).

Минск Когда: 11 февраля, 19.00 Где: КЗ Минск Сколько: 14 — 54 рублей Купить билет

Гродно Когда: 12 февраля, 19.00 Где: Гродненская областная филармония Сколько: 22 — 44 рублей Купить билет

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