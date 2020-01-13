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В Минске и Гродно покажут русский аналог популярной французской драмы Ясмины Реза
Источник материала: Tut.by
Премьера детективной комедии «В рамках приличия» пройдет
Постановка режиссера Олега Тополянского «В рамках приличия» — русский аналог французской драмы Ясмины Реза «Бог резни». В 2011 году по этому произведению Роман Полански снял фильм «Резня», где снялись Джоди Фостер и Кейт Уинслет. Бруклинский акцент с французским подтекстом великолепно адаптировался под русский менталитет, вот уж действительно все дети на планете одинаковы. И взрослые, кстати, тоже.
Вынужденное знакомство двух семейных пар началось с конфликта между их детьми. Герои спектакля садятся за стол переговоров, стараются выяснить отношения, не выходя за рамки приличий, но очень скоро диалог, начавшийся с взаимных улыбок и любезностей, постепенно перерастает в ожесточенный спор.
Всегда актуальная тема отношений родителей и детей, отношения между супругами в паре, правила воспитания, влияние гендерных ролей и социального статуса, морально-нравственные устои — все эти темы затрагивает камерный спектакль на четыре персоны «В рамках приличия», в котором зрителям предлагается стать не только свидетелями жаркого конфликта, но и взглянуть со стороны на себя.
Материал в основе спектакля — серьезный и глубокий, но спектакль получился ироничным и легковесным. Масса мелких интригующих деталей, которые раскрывают истинный характер на первый взгляд благополучных героев, определили жанр как «комедия-детектив».
Роли в спектакле исполнили: Наталия Антонова («Каменская», «Золото Югры», «Метод Фрейда», «Осколки»), Эльвира Болгова («Остров ненужных людей», «Моя большая армянская свадьба» и «Папа напрокат»), актер комедийного жанра Андрей Кайков и
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Премьера детективной комедии «В рамках приличия» пройдет 11 февраля в Минске и 12 февраля в Гродно.
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