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В Минске и Гродно покажут русский аналог популярной французской драмы Ясмины Реза

14.01.2020 10:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Премьера детективной комедии «В рамках приличия» пройдет 11 февраля в Минске и 12 февраля в Гродно.


Фото предоставлено организаторами

Постановка режиссера Олега Тополянского «В рамках приличия» — русский аналог французской драмы Ясмины Реза «Бог резни». В 2011 году по этому произведению Роман Полански снял фильм «Резня», где снялись Джоди Фостер и Кейт Уинслет. Бруклинский акцент с французским подтекстом великолепно адаптировался под русский менталитет, вот уж действительно все дети на планете одинаковы. И взрослые, кстати, тоже.

Вынужденное знакомство двух семейных пар началось с конфликта между их детьми. Герои спектакля садятся за стол переговоров, стараются выяснить отношения, не выходя за рамки приличий, но очень скоро диалог, начавшийся с взаимных улыбок и любезностей, постепенно перерастает в ожесточенный спор.

Всегда актуальная тема отношений родителей и детей, отношения между супругами в паре, правила воспитания, влияние гендерных ролей и социального статуса, морально-нравственные устои — все эти темы затрагивает камерный спектакль на четыре персоны «В рамках приличия», в котором зрителям предлагается стать не только свидетелями жаркого конфликта, но и взглянуть со стороны на себя.

Материал в основе спектакля — серьезный и глубокий, но спектакль получился ироничным и легковесным. Масса мелких интригующих деталей, которые раскрывают истинный характер на первый взгляд благополучных героев, определили жанр как «комедия-детектив».

Роли в спектакле исполнили: Наталия Антонова («Каменская», «Золото Югры», «Метод Фрейда», «Осколки»), Эльвира Болгова («Остров ненужных людей», «Моя большая армянская свадьба» и «Папа напрокат»), актер комедийного жанра Андрей Кайков и
Дмитрий Ульянов («72 метра», «Московская сага», «Зверобой»).

Минск

Когда: 11 февраля, 19.00

Где:

Сколько: 14 — 54 рублей

Купить билет

Гродно

Когда: 12 февраля, 19.00

Где:

Сколько: 22 — 44 рублей

Купить билет

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Теги: знакомства, Гродно
 
 
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Премьера детективной комедии «В рамках приличия» пройдет 11 февраля в Минске и 12 февраля в Гродно.
 
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