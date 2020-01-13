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В Беларуси начали выпуск бесконтактных карточек БЕЛКАРТ с чипом EMV

14.01.2020 11:10 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

В Беларуси начали выпуск бесконтактных карточек БЕЛКАРТ с чипом EMV

Повышенный уровень безопасности гарантируется вводом ПИН-кода при оплатах свыше определенной суммы и криптографическими алгоритмами аутентификации карты.

Секретный ключ EMV-чипа, идентифицирующий карту в банковских операциях, хранится в защищённой памяти. Чип, в отличие от магнитной полосы, гораздо менее подвержен воздействию магнитных полей. А значит банковской карте не повредят поездки в метро и прослужит она значительно дольше.

В БЕЛКАРТ отмечают, что это важный этап в развитии внутренней платежной системы.

Новые карточки БЕЛКАРТ с чипом EMV поддерживают возможность бесконтактной оплаты, что позволит оплачивать товары и услуги одним касанием. Получить ПИН-код к карточке можно без всяких конвертов – по СМС.

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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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С 14 января ОАО Белагропромбанк начинает выпуск карточек платежной системы БЕЛКАРТ нового поколения с чипом EMV и возможностью бесконтактной оплаты. Главные...
 
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