|
Оригинал Брестской Библии представят широкой общественности
14.01.2020 11:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Презентация оригинала Брестской Библии состоится сегодня в Музее истории города Бреста, сообщил БЕЛТА заместитель директора Национальной библиотеки Алесь Суша.
"Это тот самый экземпляр, который в сентябре 2019 года глава государства передал в дар городу на 1000-летие. Экземпляр очень интересный, хорошо сохраненный. На его страницах множество самых разных маргиналий, которые могут многое рассказать о судьбе раритета", - отметил Алесь Суша.
на фото - не оригинал, а факсимильная копия
По его словам, городские власти нашли возможность закупить самое современное оборудование специально для этой презентации и дальнейшего экспонирования уникального памятника. "Мы анализировали и предлагали брестским коллегам различные варианты витрин и техники, доступной в Беларуси, для наиболее удачного представления знакового книжного памятника. И был выбран лучший", - рассказал замдиректора.
на фото - Алесь Суша
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Презентация оригинала Брестской Библии состоится сегодня в Музее истории города Бреста, сообщил БЕЛТА заместитель директора Национальной библиотеки Алесь...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)