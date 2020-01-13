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Оригинал Брестской Библии представят широкой общественности

14.01.2020 11:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Презентация оригинала Брестской Библии состоится сегодня в Музее истории города Бреста, сообщил БЕЛТА заместитель директора Национальной библиотеки Алесь Суша.

Оригинал Брестской Библии представят широкой общественности

"Это тот самый экземпляр, который в сентябре 2019 года глава государства передал в дар городу на 1000-летие. Экземпляр очень интересный, хорошо сохраненный. На его страницах множество самых разных маргиналий, которые могут многое рассказать о судьбе раритета", - отметил Алесь Суша.

Оригинал Брестской Библии представят широкой общественности

на фото - не оригинал, а факсимильная копия

По его словам, городские власти нашли возможность закупить самое современное оборудование специально для этой презентации и дальнейшего экспонирования уникального памятника. "Мы анализировали и предлагали брестским коллегам различные варианты витрин и техники, доступной в Беларуси, для наиболее удачного представления знакового книжного памятника. И был выбран лучший", - рассказал замдиректора.

Оригинал Брестской Библии представят широкой общественности

на фото - Алесь Суша

 
Теги: Брест
 
 
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  Презентация оригинала Брестской Библии состоится сегодня в Музее истории города Бреста, сообщил БЕЛТА заместитель директора Национальной библиотеки Алесь...
 
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