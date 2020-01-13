Беларусь ввела экологический налог на транзит нефти

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Указ №9 «О налогообложении» был подписан 10 января, сообщили в пресс-службе главы государства. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале 14 января.

Указом предусмотрено признать объектом налогообложения экологическим налогом транспортировку по территории Республики Беларусь магистральными трубопроводами нефти или нефтепродуктов транзитом.

Согласно документу, ставка налога на прибыль устанавливается в размере 50%. Выплачивать налог будут организации, транспортирующие нефть и нефтепродукты. Налог вводится для формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий аварий на нефтепроводах, сказано в комментарии.

Экологический налог будет зачисляться в республиканский бюджет.

Указ принят для «обеспечения сбалансированного исполнения бюджета , снижения зависимости его доходов от конъюнктуры внешнего спроса на сырьевые товары».

Документ вступил в силу с 1 января 2020 года.

Налог не коснется России

Экологический налог на транзит нефти по территории Беларуси не коснется России, его будет платить предприятие «Гомельтранснефть Дружба», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в нефтяной отрасли республики.

По словам источника, предполагается, что экологический налог будет платить «Гомельтранснефть Дружба» как оператор белорусского участка нефтепровода «Дружба». «Транснефть» ничего не будет платить. Российской стороны это вообще не касается никаким образом», – сообщил источник.