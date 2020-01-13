«Большой пожар». 51 год назад произошла катастрофа на авианосце «Энтерпрайз»

Источник материала: Tut.by

51 год назад, 14 января 1969 года, американский флот едва не лишился своего самого большого авианосца. Причем безо всякой войны и на своей территории. 42.TUT.BY рассказывает историю пожара на корабле «Энтерпрайз», ставшего одной из самых нелепых и трагических катастроф в истории военных флотов мира.



Фото: wikipedia.org

Первый и лучший

Со времен Второй мировой американцы не знали равных в мире по количеству авианосцев. А когда наступила атомная эра, США совершили и качественный скачок — перешли на авианосцы с ядерной силовой установкой. Атомный корабль мог плавать в море годами, пополняя только продовольствие и боеприпасы — его автономность была почти неограниченной.



Сравнение «Энтерпрайза» с гигантскими кораблями, судами и сооружениями — лайнером «Куин Мэри 2», дирижаблем «Гинденбург», линкором «Ямато», небоскребом «Эмпайр Стейт Билдинг», супертанкером «Нок Невис» и Пентагоном. Фото: wikipedia.org

Внешний вид «Энтерпрайза» был под стать техническому совершенству. Громадный 342-метровый авианосец (который и по сию пору считается самым длинным в мире) с уникальными обводами стал буквально символом флота США.

Правда, заложенный в 1958 году авианосец обошелся в фантастические деньги — 451 миллион долларов. Так что американское руководство отменило строительство пяти из шести кораблей типа «Энтерпрайз», оставив только один корабль.

Впрочем, и в одиночку вступивший в строй авианосец представлял собой грозную силу. Девизом корабля было: «The First, the Finest» («Первый и лучший»). Учитывая, что он остался в серии единственным, слова могли бы звучать издевательски — если бы не восемь десятков самолетов, которые могли обрушить на противника тысячи тонн бомб и ракет (всего артпогреба авианосца могли вместить до 2520 тонн боеприпасов).

«Энтерпрайз» начал боевую службу в год Карибского кризиса, но тогда поучаствовать в боях кораблю не довелось: он еще проходил испытания, да и в Третью мировую конфликт так и не перешел.

Боевое крещение корабля произошло в 1965 году, когда «Энтерпрайз» подошел к берегам Вьетнама, и его самолеты обрушились на бойцов Вьетконга. 13 020 самолетовылетов, 9000 тонн сброшенных на врага бомб и ракет — боевой дебют авианосца был впечатляющим (правда, не стоит забывать, что достать «Энтерпрайз» вьетнамцам было нечем).

Закончив первый поход, корабль отправился на модернизацию — в следующий раз идти на Вьетконг предстояло только в 1969 году. Тогда-то все и случилось.

Бюрократия и роковая случайность как причина взрыва



Фото: wikimedia.org

По дороге к Индокитаю «Энтерпрайз» должен был в последний раз перед боем проверить все системы и готовность экипажа. Тесты предстояло провести в январе 1969 года в районе Гавайских островов, в нескольких десятках миль от Перл-Харбора. 14 января первая волна самолетов с авианосца поднялась в небо, запустили двигатели самолеты второй волны. И тут что-то пошло не так.

Как выяснилось впоследствии, что-то «шло не так» на протяжении довольно долгого времени. В то время двигатели запускались не сами по себе, а с помощью специальной машины Huffer — по факту, трактора с прицепленной сзади турбиной MD-3A, выхлоп которой шел вбок. Трактор подгонялся под самое крыло самолета, турбина начинала работать, а выхлоп от нее — нагревать все, что попалось по дороге, в том числе то, что нагревать не надо.

В военных кругах Штатов об этой проблеме знали и еще в 1964 году выпустили руководство на тему, куда именно стоит ставить трактор. К сожалению, бюрократические проволочки характерны практически для всех стран — к январю 1969 года этот документ до простых смертных еще не добрался.

Так что водитель трактора подогнал его под самое крыло истребителя F-4J «Фантом II», запустил турбину, и раскаленные газы выхлопа начали дуть на закрепленный под крылом 127-миллиметровый НУРС «Зуни».

Характерно, что инцидент не остался незамеченным. Кто-то из экипажа авианосца увидел это безобразие и доложил сотруднику, отвечавшему за безопасность на палубе, тот — еще кому-то. Будь у военнослужащих несколько минут в запасе, и катастрофы удалось бы избежать. Увы, последующие тесты показали, что «Зуни» под воздействием выхлопа нагревается до критической температуры всего за 78 секунд.

Раздался взрыв. Почти семикилограммовая боеголовка НУРСа пробила топливные баки самолета и привела к детонации еще трех «Зуни», закрепленных рядом. Взрыва хватило, чтобы проделать первые дыры в палубе корабля, через которые полилось горящее реактивное топливо. А дальше пошло по цепочке: разгорающийся пожар добирался до новых боеприпасов, они взрывались, усиливая пожар, и так далее. Уже через три минуты сдетонировала штука помощнее «Зуни»: взорвалась 227-килограммовая авиабомба Mark 82 — в палубе появилась дыра два на два метра.

Ад в миниатюре



«Роджерс» и «Энтерпрайз». Фото: wikipedia.org

Пожары начались на нижней палубе, и почти сразу же была повреждена противопожарная система. Взорвались еще две Mark 82, дыра в палубе расширилась почти до 6 на 6 метров. Страшнее было то, что взрыв пробил дыру в огромном топливном баке самолета-заправщика: рванули 23 тысячи литров топлива. На палубах авианосца воцарился настоящий ад.

Командир «Энтерпрайза» не запаниковал. Громадный корабль быстро развернулся против ветра, чтобы дым от пожара не мешал обзору с надстроек. Началась борьба за живучесть атомного гиганта. Пожар тушили все, кто мог, причем в это время на палубах продолжали взрываться боеприпасы.

Взрывы были настолько мощными, что почти полностью аннигилировали самолеты. Гибли аварийные команды, пытавшиеся воспрепятствовать огню, ранения и ожоги получали сотни человек.

К этому времени находящемуся на грани гибели авианосцу начали помогать свои. Эсминцы «Роджерс» и «Бенджамин Франклин» подошли к «Энтерпрайзу» и направили на него водометы. Команда, несмотря на посредственную противопожарную подготовку (расследование показало, что тушить умела от силы половина экипажа) сдаваться не собиралась.

В палубе авианосца зияло уже несколько громадных дыр, но, к счастью, пламя не охватило весь корабль и не добралось до погребов с боеприпасами и атомных реакторов.

Хэппи-энд и его последствия

Случись это, и «Энтерпрайзу» мгновенно пришел бы конец. Но в конечном итоге кораблю сказочно повезло. Несмотря на заклинившую систему пожаротушения, мощнейший пожар был локализован и потушен всего за четыре часа.

Потери оказались громадными, но для инцидента такого уровня скорее терпимыми — ущерб оценили в 126 миллионов долларов (больше четверти стоимости корабля), было потеряно 15 самолетов. Погибло 28 человек и 314 были ранены — из почти 5000 экипажа и личного состава авиагруппы.

Ремонт сильно поврежденного корабля провели прямо на Гавайских островах, он занял менее двух месяцев — уже в марте 1969 года авианосец вернулся в строй.

Катастрофа на «Энтерпрайзе» получила собственное имя «Большой пожар». Однако, безусловно, американцы могли считать себя счастливчиками: ущерб, хоть и был велик, никак не мог сравниться с катастрофой потери самого мощного корабля флота США. Были приняты все меры, чтобы не допустить подобного впредь: сменили направление выхлопа турбины MD-3A, ввели в курс обучение персонала противопожарную борьбу (причем на уровне «действовать самим и немедленно, а не сообщать вышестоящим»), даже стали учить людей, с какой именно скоростью может взорваться тот или иной боеприпас на палубе.



«Энтерпрайз» в Персидском заливе, 1998 год. Фото: wikipedia.org

Меры подействовали: с тех пор на американских авианосцах ни разу не случалось ЧП такого уровня. А «Энтерпрайз», не погибнув в 1969 году, в итоге успешно дослужил срок и был списан меньше трех лет назад. Он стал первым американским атомным авианосцем, выведенным из состава флота — хотя мог сделаться им почти на полвека раньше.