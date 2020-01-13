«Дылду» не взяли. Кто и за что номинирован на «Оскар-2020»?

Источник материала: Аргументы и факты

В Лос-Анджелесе состоялось объявление номинантов премии «Оскар», главной награды в мире кино. Этому предшествовали несколько месяцев гаданий и прогнозов. Часть из них сбылась, потому что была слишком очевидной. Но были и сюрпризы, и разочарования.

К сожалению, ни один из российских проектов в список номинантов не попал. «Дылда» Кантемира Балагова прошла через отбор отечественным Оскаровским комитетом, потом попала в число девяти участников шорт-листа «иностранной» категории, но не смогла одолеть соперников на предпоследнем этапе. За «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» будут бороться «Тело Христово» (Польша), «Страна меда» (Северная Македония), «Отверженные» (Франция), «Боль и слава» (Испания), а также победитель прошлогоднего Каннского кинофестиваля, драмедия южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты».

Еще один российский участник оскаровской гонки — короткометражный мультфильм Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» — также остался в шорт-листе.

Любопытно, что «Паразиты» отметились не только в этой номинации: картина также представлена в категории «Лучший фильм», а Пон Чжун Хо может получить еще и режиссерскую награду.

Впрочем, в главной оскаровской номинации ленте из Южной Кореи придется непросто. В этом году члены Американской киноакадемии будут голосовать за девять фильмов, среди них — «Форд против Феррари» Джеймса Мэнголда, «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити, «Джокер» Тодда Филлипса, «Маленькие женщины» Греты Гервиг, «Брачная история» Ноа Баумбаха, «1917» Сэма Мендеса и, разумеется, «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино.

Отметим, что некоторые из этих фильмов не просто вошли в списки лучшего за прошлый год от различных авторитетных изданий, но и успели получить престижные призы. Так, военная драма «1917» стала лучшей драмой по версии «Золотого глобуса», «Однажды… в Голливуде» получил там же приз как лучшая комедия, а потом обыграл всех конкурентов на премии «Выбор критиков» (Critics’ Choice Awards). Списки номинантов на звание лучшего фильма у критиков и у «Оскара» были почти идентичными.

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Режиссерская номинация «Оскара-2020» тоже обошлась без сюрпризов, если не считать таковым присутствие в ней южнокорейского режиссера. Его конкурентами стали Скорсезе («Ирландец»), Филлипс («Джокер»), Сэм Мендес («1917») и Тарантино («Однажды в…Голливуде»). На «Золотом глобусе» этот приз забрал Мендес, а вот у критиков случилась ничья: награду поделили Мендес и Пон Чжун Хо.

У актеров же, кажется, всё практически решено. Рене Зеллвегер уже получила «Золотой глобус» за роль Джуди Гарланд в байопике «Джуди», и она же, видимо, станет лауреаткой «Оскара». Впрочем, у неё соперницы тоже сильные, так что ещё ничего не решено: среди номинантов — Синтия Эриво («Гариетт»), Скарлет Йоханссон («Брачная история»), Сирша Ронан («Маленькие женщины») и Шарлиз Терон («Скандал»).

Но если у актрис есть подобие конкуренции, то обладатели двух мужских актерских «Оскаров», видимо, могут готовить приветственную речь. Это Хоакин Феникс, блестяще сыгравший Джокера в картине Тодда Филлипса (он претендует на награду как лучший актер), и Брэд Питт, сыгравший у Тарантино в «Однажды… в Голливуде» (лучший актер второго плана). У обоих актеров есть несколько наград за эти роли, так что, скорее всего, ничто не сможет помешать им получить призы.

Только конкуренты. На звание лучшего актера также претендуют Антонио Бандерас («Боль и слава»), Леонардо Ди Каприо («Однажды… в Голливуде»), Адам Драйвер («Брачная история») и Джонатан Прайс («Два Папы»). А за роль второго плана на премию выдвинуты Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»), Энтони Хопкинс («Два Папы»), Аль Пачино («Ирландец») и Джо Пеши (тоже «Ирландец»).

Окончательные итоги этого премиального сезона мы узнаем примерно через месяц. Церемония награждения лауреатов «Оскара-2020» пройдет в театре «Долби» в Лос-Анджелесе 9 февраля 2020 года.