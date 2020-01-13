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Белорусы завоевали награду на CES 2020

14.01.2020 11:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусы из компании VRTek выиграли в номинации Best XR Wearable Award на конкурсе DreamlandXR Awards. Премия впервые прошла во время выставки потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе.


В компании рассказали: они стали лауреатами онлайн-премии, посвященной лучшим технологическим продуктам мира для расширенной реальности (XR). Онлайн-голосование и международное жюри определили победителей DreamlandXR в 40 категориях. Всего на конкурс было подано более 3000 заявок.

Под брендом компании на выставку отправилась VR-перчатка Teslasuit Glove. Новинка использует технологии, которые позволят пользователю чувствовать вес и текстуру объектов. Разработчики заявляют, что перчатка способна считывать эмоции и уровень стресса в режиме реального времени.

 
 
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Под брендом компании на выставку отправилась VR-перчатка Teslasuit Glove.
 
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