Белорусы завоевали награду на CES 2020

Источник материала: Tut.by

Белорусы из компании VRTek выиграли в номинации Best XR Wearable Award на конкурсе DreamlandXR Awards. Премия впервые прошла во время выставки потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе.





В компании рассказали: они стали лауреатами онлайн-премии, посвященной лучшим технологическим продуктам мира для расширенной реальности (XR). Онлайн-голосование и международное жюри определили победителей DreamlandXR в 40 категориях. Всего на конкурс было подано более 3000 заявок.

Под брендом компании на выставку отправилась VR-перчатка Teslasuit Glove. Новинка использует технологии, которые позволят пользователю чувствовать вес и текстуру объектов. Разработчики заявляют, что перчатка способна считывать эмоции и уровень стресса в режиме реального времени.