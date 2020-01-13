"Коммерсант": поставки нефти в Беларусь прекращены по приказу из Кремля

kommersant.ru Споры и даже публичные перепалки на высшем уровне между Россией и Беларусью об условиях поставок энергоресурсов стали уже привычным делом. Но сейчас впервые за долгое время переговорный кризис привел к прерыванию поставок, пишет





Российские нефтяники отказались предоставлять в 2020 году скидку на поставки белорусским НПЗ, в результате те остались недозагруженными, а перед Минском встала угроза потери доходов от экспорта нефтепродуктов.





Несмотря на заявления российского вице-премьера Дмитрия Козака о том, что условия поставок лежат в плоскости переговоров между компаниями РФ и Беларуси, рассматривать это лишь как коммерческий спор было бы неверно.









По словам источников “Ъ”, жесткая позиция всех без исключения крупных российских нефтяников и их решение прервать поставки в Белоруссию связаны с указаниями российского руководства.





Москва не видит оснований идти на уступки Минску, учитывая, что страны не могут уладить противоречия относительно «дорожных карт» по "интеграции" экономик двух стран.





Однако доводить ситуацию до полноценного кризиса Россия тоже не хочет и разрешила поставки нефти в Беларусь компаниям Михаила Гуцериева: объемов хватит, чтобы белорусские НПЗ могли обеспечивать внутренний рынок, но недостаточно для экспорта.





Беларусь пытается получить скидку от российских компаний, чтобы компенсировать эффект последствий налогового маневра. Уменьшение экспортной пошлины на нефть в России приводит к тому, что стоимость нефти для Беларуси, получающей ее беспошлинно, увеличивается. В этом году потери белорусских НПЗ от этого процесса могут составить $360 млн.





Но теперь, после остановки поставок, ситуация еще хуже: НПЗ едва загружены, экспорт нефтепродуктов остановился, а альтернатив у Беларуси нет, поскольку нефть других поставщиков — помимо России — будет стоить значительно дороже.









чтобы компенсировать потери от налогового маневра только в этом году, тариф нужно увеличить сразу на 70%, что крайне маловероятно. Попытки Минска в ответ повысить плату за транзит российской нефти, чем бы они ни завершились, не решат основной проблемы:





Напомним, как раз накануне стороны также пока не договорились и о тарифе на транзит нефти.