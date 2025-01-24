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Тест для тех, кто не может определиться: подбираем машину под стиль мышления

24.01.2025 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Умение выбрать автомобиль, который соответствует вашему стилю мышления, — это и вопрос комфорта, и важный шаг к успешному бизнесу. Какой автомобиль станет вашим верным компаньоном? Узнайте, какой автомобиль подходит именно вам, с помощью нашего теста, разработанного совместно с БНБ-Банком.

Проверим, какой автомобиль будет соответствовать вашему образу жизни и бизнес-потребностям. Это поможет вам не только в выборе машины, но и в принятии более осознанных решений в вашем бизнесе.

Акция Лизинг авто для бизнеса для новых клиентов БНБ-Банка. Ставка снижена на 3% — 11,99%, аванс от 10%. Вы можете выбрать легковые и грузовые автомобили, как новые, так и б/у. Акция действует до 23.03.2025. Подробности — здесь.


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Умение выбрать автомобиль, который соответствует вашему стилю мышления, - это и вопрос комфорта, и важный шаг к успешному бизнесу. Какой автомобиль станет вашим...
 
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