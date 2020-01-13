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Сборная Беларуси вышла в основной раунд чемпионата Европы-2020 по гандболу

14.01.2020 12:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Сборная Беларуси вышла в основной раунд чемпионата Европы-2020 по гандболу
Фото: / TUT.by

Белорусы продолжают выступление на чемпионате Европы-2020 по гандболу. Наша команда успешно преодолела предварительный раунд турнира и пробилась в основной.

Сборная Беларуси вышла в основной раунд чемпионата Европы-2020 по гандболу Белорусы с победы над сербами стартовали на чемпионате Европы по гандболу

В заключительном матче предварительного раунда белорусы не оставили шансов команде Черногории – 36:27. Ранее сборная Беларуси также обыграла сербов (35:30) и уступила хорватам – 23:31.

Таким образом, белорусские игроки продолжат выступление на чемпионате Европы среди 12 лучших сборных. Теперь команды будут разделены на две группы, из которых в полуфинал попадут по две сборные. Финал чемпионата Европы состоится 26 января.

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Испании. Беларусь на Евро-2018 заняла десятое место. Лучший результат на чемпионате Европы белорусы показали в 1994 году, заняв восьмое место.

 
 
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В заключительном туре предварительного раунда белорусы обыграли черногорцев.
 
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