Сборная Беларуси вышла в основной раунд чемпионата Европы-2020 по гандболу

Источник материала: Аргументы и факты

Белорусы продолжают выступление на чемпионате Европы-2020 по гандболу. Наша команда успешно преодолела предварительный раунд турнира и пробилась в основной.

В заключительном матче предварительного раунда белорусы не оставили шансов команде Черногории – 36:27. Ранее сборная Беларуси также обыграла сербов (35:30) и уступила хорватам – 23:31.

Таким образом, белорусские игроки продолжат выступление на чемпионате Европы среди 12 лучших сборных. Теперь команды будут разделены на две группы, из которых в полуфинал попадут по две сборные. Финал чемпионата Европы состоится 26 января.

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Испании. Беларусь на Евро-2018 заняла десятое место. Лучший результат на чемпионате Европы белорусы показали в 1994 году, заняв восьмое место.