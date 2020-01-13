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В Минске «банкомат» зажевал почти 1000 рублей, их присвоил другой клиент

14.01.2020 12:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники Фрунзенского РУВД столицы задержали мужчину, который присвоил себе чужие деньги — они застряли в банкомате после предыдущей клиентки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Скриншот из видео: пресс-служба ГУВД Мингорисполкома

В милицию обратилась минчанка и рассказала: в начале декабря посещала отделение банка, и там банкомат «зажевал» ее 950 рублей, которые хотела положить на свет.

Женщина тогда обратилась за помощью к сотрудникам банка, но ей предложили прийти через пару дней. Она так и поступила, однако деньги так и не поступили на счет.

Милиционеры выяснили, что деньги присвоил другой клиент. 51-летний мужчина подошел к банкомату после женщины и заметил, что из устройства для приема банконт торчат купюры.

«Сначала мужчина попытался извлечь деньги руками, однако, когда этого ему не удалось, отключил банкомат от электросети. Аппарат выдал деньги обратно», — рассказали в РУВД.

Сообразительного мужчину отыскали, чужие деньги после этого он полностью вернул. Раньше к уголовной ответственности не привлекался. Материалы в отношении него переданы следователям для дачи правовой оценки.

 
 
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Подозреваемый уже вернул все чужое. Материалы на него передали следователям.
 
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