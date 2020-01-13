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В Минске «банкомат» зажевал почти 1000 рублей, их присвоил другой клиент
Источник материала: Tut.by
Сотрудники Фрунзенского РУВД столицы задержали мужчину, который присвоил себе чужие деньги — они застряли в банкомате после предыдущей клиентки. Об этом
В милицию обратилась минчанка и рассказала: в начале декабря посещала отделение банка, и там банкомат «зажевал» ее 950 рублей, которые хотела положить на свет.
Женщина тогда обратилась за помощью к сотрудникам банка, но ей предложили прийти через пару дней. Она так и поступила, однако деньги так и не поступили на счет.
Милиционеры выяснили, что деньги присвоил другой клиент. 51-летний мужчина подошел к банкомату после женщины и заметил, что из устройства для приема банконт торчат купюры.
«Сначала мужчина попытался извлечь деньги руками, однако, когда этого ему не удалось, отключил банкомат от электросети. Аппарат выдал деньги обратно», — рассказали в РУВД.
Сообразительного мужчину отыскали, чужие деньги после этого он полностью вернул. Раньше к уголовной ответственности не привлекался. Материалы в отношении него переданы следователям для дачи правовой оценки.
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Подозреваемый уже вернул все чужое. Материалы на него передали следователям.
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