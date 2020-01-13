Лукашенко: экономическая политика Беларуси останется неизменной

Источник материала: Ежедневник





Принципы государственной экономической политики останутся неизменными, а перемены если и будут, то постепенные, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании с руководством Совета министров.

Во вторник, 14 января 2020 года, президент Беларуси провел совещание по экономическим вопросам с руководством Совета министров, на котором рассматривались предложения правительства, выработанные с участием местных органов власти, правоохранительных структур и других ведомств, сообщила пресс-служба главы государства.

"Принципы государственной экономической политики, которую мы формировали годами, останутся неизменными. Как бы кто ни рыдал и ни стенал, что кому-то нужны перемены. Перемены нужны, они идут и будут идти, потому жизнь не останавливается. Но если кто-то хочет перемен, которые будут направлены на слом той политики, которая проводится, этого не будет. Будут выборы, будут альтернативные кандидаты, предложат слом старой системы и новые перемены - народ определится. Мы будем целенаправленно реализовывать замыслы, которые есть. И перемены эти будут абсолютно спокойными, не революционными", - заявил Александр Лукашенко в начале совещания.

Он также подчеркнул, что в центре внимания государства всегда будут люди и их интересы, благополучие, комфорт и постоянное улучшение условий жизни.

"Люди разные. Бывает, что люди требуют того, что государство делать не должно. Но других людей у нас нет, мы должны к ним прислушиваться", - сказал президент.