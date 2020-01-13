ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: экономическая политика Беларуси останется неизменной

14.01.2020 12:13 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Лукашенко: экономическая политика Беларуси останется неизменной

Принципы государственной экономической политики останутся неизменными, а перемены если и будут, то постепенные, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании с руководством Совета министров.

Во вторник, 14 января 2020 года, президент Беларуси провел совещание по экономическим вопросам с руководством Совета министров, на котором рассматривались предложения правительства, выработанные с участием местных органов власти, правоохранительных структур и других ведомств, сообщила пресс-служба главы государства.

"Принципы государственной экономической политики, которую мы формировали годами, останутся неизменными. Как бы кто ни рыдал и ни стенал, что кому-то нужны перемены. Перемены нужны, они идут и будут идти, потому жизнь не останавливается. Но если кто-то хочет перемен, которые будут направлены на слом той политики, которая проводится, этого не будет. Будут выборы, будут альтернативные кандидаты, предложат слом старой системы и новые перемены - народ определится. Мы будем целенаправленно реализовывать замыслы, которые есть. И перемены эти будут абсолютно спокойными, не революционными", - заявил Александр Лукашенко в начале совещания.

Он также подчеркнул, что в центре внимания государства всегда будут люди и их интересы, благополучие, комфорт и постоянное улучшение условий жизни.

"Люди разные. Бывает, что люди требуют того, что государство делать не должно. Но других людей у нас нет, мы должны к ним прислушиваться", - сказал президент.

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Принципы государственной экономической политики останутся неизменными, а перемены если и будут, то постепенные, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Северной Америке выбрали лучшие автомобили года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика