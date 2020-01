В Северной Америке выбрали лучшие автомобили года

Источник материала: Tut.by

На специальном мероприятии в Детройте жюри в составе 50 автомобильных журналистов, представляющих телевидение, печатные и интернет-издания, назвало имена победителей конкурса North American Car, Utility and Truck of the Year (NACTOY).





Премия NACTOY в США и Канаде присуждается с 1994 года — в этот раз «Североамериканским автомобилем года» признан новый Chevrolet Corvette Stingray восьмого поколения. Для американского спорткара это уже третья победа в конкурсе, но предыдущие два триумфа Corvette (тогда еще с двигателем спереди) записали на свой счет в 1998-м и 2014 году. К слову, по набранным баллам новый Corvette смог опередить Hyundai Sonata и Toyota GR Supra.









Лучшим кроссовером (номинация Utility) за океаном стал KIA Telluride , с которым за почетное звание боролись соплатформенный Hyundai Palisade и Lincoln Aviator. Наконец, «грузовиком года» (категория Truck, куда американцы причисляют пикапы и большие внедорожники) стал Jeep Gladiator , которому удалось победить пикапы Ford Ranger и Ram Heavy Duty.