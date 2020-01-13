ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Северной Америке выбрали лучшие автомобили года

14.01.2020 12:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На специальном мероприятии в Детройте жюри в составе 50 автомобильных журналистов, представляющих телевидение, печатные и интернет-издания, назвало имена победителей конкурса North American Car, Utility and Truck of the Year (NACTOY).


Премия NACTOY в США и Канаде присуждается с 1994 года — в этот раз «Североамериканским автомобилем года» признан новый Chevrolet Corvette Stingray восьмого поколения. Для американского спорткара это уже третья победа в конкурсе, но предыдущие два триумфа Corvette (тогда еще с двигателем спереди) записали на свой счет в 1998-м и 2014 году. К слову, по набранным баллам новый Corvette смог опередить Hyundai Sonata и Toyota GR Supra.



Лучшим кроссовером (номинация Utility) за океаном стал KIA Telluride, с которым за почетное звание боролись соплатформенный Hyundai Palisade и Lincoln Aviator. Наконец, «грузовиком года» (категория Truck, куда американцы причисляют пикапы и большие внедорожники) стал Jeep Gladiator, которому удалось победить пикапы Ford Ranger и Ram Heavy Duty.

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На специальном мероприятии в Детройте жюри в составе 50 автомобильных журналистов назвало имена победителей конкурса North American Car, Utility and Truck of the Year (NACTOY).
 
Новости дня
Новости разные
 
Ночью в Минске пьяный на BMW врезался в бетонную цветочницу и протаранил Citroen
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика