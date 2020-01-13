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В Северной Америке выбрали лучшие автомобили года
Источник материала: Tut.by
На специальном мероприятии в Детройте жюри в составе 50 автомобильных журналистов, представляющих телевидение, печатные и интернет-издания, назвало имена победителей конкурса North American Car, Utility and Truck of the Year (NACTOY).
Премия NACTOY в США и Канаде присуждается с 1994 года — в этот раз «Североамериканским автомобилем года» признан новый
Лучшим кроссовером (номинация Utility) за океаном стал
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На специальном мероприятии в Детройте жюри в составе 50 автомобильных журналистов назвало имена победителей конкурса North American Car, Utility and Truck of the Year (NACTOY).
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