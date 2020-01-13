Источник материала: Новости Волковыска

Определены победители конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2019 года. Лауреатами конкурса признаны 260 товаров, выпускаемых 168 организациями, в том числе, который год подряд – гиганты индустрии Волковыщины.

Так, в номинации «Продовольственные товары» лауреатами стали 149 товаров 87 организаций. В номинации «Промышленные товары для населения и изделия народных промыслов» лучшими названы 30 товаров 26 организаций, а в номинации «Продукция производственно-технического назначения» - 77 товаров, выпускаемых 52 организациями. В номинации «Услуги населению» звания лауреата конкурса удостоены услуги четырех организаций. Награда «Новинка года» присуждена 40 товарам.

Награду «Лучший в отрасли» отдали 10 организациям республики, набравшим наибольшее количество баллов в отдельном отраслевом направлении. Их обладателем в числе других стало ОАО «Красносельскстройматериалы».

Специальная награда «Лучший в регионе» присуждена 24 предприятиям.

Диплома «Стабильное качество» удостоены 38 организаций, товары которых становились лауреатами конкурса пять и более раз подряд. В их числе волковысское ОАО «Беллакт».

При подведении итогов конкурса республиканская комиссия учитывала отзывы потребителей.

Организации, товары которых удостоены звания лауреата, получат дипломы и право размещения логотипа конкурса на товарах и их упаковке, а также в документации и рекламных материалах.