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Не смог совладать с эмоциями. В Брагине мужчина сжег BMW своего соперника
Источник материала: Tut.by
В Брагине мужчина сжег автомобиль жениха своей бывшей девушки. Подробности
12 января в милицию поступило сообщение о том, что неизвестный проколол четыре колеса автомобиля, припаркованного в центре Брагина, и поджег его.
Владельцем иномарки оказался житель Минска, который приехал в райцентр, чтобы познакомиться с родственниками своей девушки.
Вскоре сотрудники милиции установили подозреваемого в порче авто. Им оказался 36-летний местный житель, который раньше встречался с девушкой владельца BMW. Мужчина признался, что, узнав о том, что его бывшая возлюбленная нашла себе нового молодого человека, он не смог совладать с эмоциями.
В отношении поджигателя теперь возбуждено уголовное дело.
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Мужчина признался, что узнав о том, что его бывшая возлюбленная нашла себе нового молодого человека он не смог совладать с эмоциями.
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