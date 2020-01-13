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Не смог совладать с эмоциями. В Брагине мужчина сжег BMW своего соперника

14.01.2020 13:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Брагине мужчина сжег автомобиль жениха своей бывшей девушки. Подробности рассказали в УВД.


12 января в милицию поступило сообщение о том, что неизвестный проколол четыре колеса автомобиля, припаркованного в центре Брагина, и поджег его.

Владельцем иномарки оказался житель Минска, который приехал в райцентр, чтобы познакомиться с родственниками своей девушки.

Вскоре сотрудники милиции установили подозреваемого в порче авто. Им оказался 36-летний местный житель, который раньше встречался с девушкой владельца BMW. Мужчина признался, что, узнав о том, что его бывшая возлюбленная нашла себе нового молодого человека, он не смог совладать с эмоциями.

В отношении поджигателя теперь возбуждено уголовное дело.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Мужчина признался, что узнав о том, что его бывшая возлюбленная нашла себе нового молодого человека он не смог совладать с эмоциями.
 
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