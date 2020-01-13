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Женщина из Глубокого получала пособие по потере кормильца, хоть и точно знала, что ее муж жив

14.01.2020 12:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Историю, которая началась еще в 2005 году, рассказали в МВД. Тогда 26-летняя жительница Глубокого, мать двоих детей, обратилась в суд с заявлением о признании ее мужа без вести пропавшим. Суд назначил ей пособие по потере кормильца — но если муж найдется, она обязана была сообщить об этом в милицию.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Через восемь лет муж вернулся в Глубокое и даже дважды увиделся с покинутой семьей. Как оказалось, все эти годы он был в России, где у него уже появилась другая семья. Повидавшись в брошенной женой, он уехал обратно.

Женщина не понимала, как ей взыскать с него алименты — и не стала сообщать милиции, что «кормилец» жив, а решила продолжать получать пособие.

А в 2019 году милиция сама узнала о том, что пропавший супруг навещал ее и детей в 2013-м.

Теперь женщине грозит уголовная ответственность за то, что она незаконно эти шесть лет получала пособие — всего около 23 тысяч рублей.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

 
 
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