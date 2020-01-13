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Женщина из Глубокого получала пособие по потере кормильца, хоть и точно знала, что ее муж жив
Источник материала: Tut.by
Историю, которая началась еще в 2005 году,
Через восемь лет муж вернулся в Глубокое и даже дважды увиделся с покинутой семьей. Как оказалось, все эти годы он был в России, где у него уже появилась другая семья. Повидавшись в брошенной женой, он уехал обратно.
Женщина не понимала, как ей взыскать с него алименты — и не стала сообщать милиции, что «кормилец» жив, а решила продолжать получать пособие.
А в 2019 году милиция сама узнала о том, что пропавший супруг навещал ее и детей в 2013-м.
Теперь женщине грозит уголовная ответственность за то, что она незаконно эти шесть лет получала пособие — всего около 23 тысяч рублей.
По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
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Историю, которая началась еще в 2005 году, рассказали в милиции.
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