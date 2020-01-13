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В декабре больше всего подорожали огурцы и перец, подешевела икра

14.01.2020 13:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси в декабре 2019 года среди продтоваров больше всего подорожали огурцы и перец, подешевела икра, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

В декабре больше всего подорожали огурцы и перец, подешевела икра

Свежие огурцы стали дороже на 40,13%, сладкий перед - на 32,06%, свежие помидоры - на 18,37%. В целом овощи поднялись в цене на 26%. Подорожание коснулось винограда (плюс 18,76%), гречки (5,82%), бананов (5,55%). Яйца куриные поднялись в цене на 3,59%.

При этом подешевела икра (на 5,45%), морковь (на 4,2%) и цитрусовые (на 4,04%). Мясо и мясопродукты подешевели на 0,25%, рыба и рыбопродукты - на 0,72%.

Обеды в столовой стали дороже на 1,01%, в ресторане и кафе - на 0,64%, фастфуд - на 0,71%.

Табачные изделия поднялись в цене на 0,67%, алкогольные напитки - на 0,03%.

Непродовольственные товары подорожали в целом на 0,38%. Одежда поднялась в цене на 0,16%, электротовары - на 0,7%, стройматериалы - на 0,22%. Обувь стала дешевле на 1,69%.

Услуги подорожали на 0,81%. Больше всего подорожали услуги пассажирского транспорта автомобильного пригородного (на 18,61%) и междугородного (на 14,64%) сообщения. Услуги по охране жилищ обойдутся дороже на 9,71%. При этом на 9,46% подешевели билеты в цирк.

Как сообщалось, инфляция в Беларуси в декабре составила 0,5%, в 2019 году - 4,7%.

 
 
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  В Беларуси в декабре 2019 года среди продтоваров больше всего подорожали огурцы и перец, подешевела икра, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального...
 
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