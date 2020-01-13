Показываем, как выглядит та самая оригинальная Брестская Библия, которую подарил президент

Источник материала: Виртуальный Брест

14 января 2020 года в музее истории города Бреста состоялось мероприятие «Брестская Библия. Возвращение спустя века…». Впервые широкой публике представлен подлинный экземпляр Брестской Библии – уникальный и бесценный памятник культуры эпохи Ренессанса, шедевр мирового полиграфического искусства, священная реликвия нашего города.





В сентябре 2019 года Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко на торжественном мероприятии, посвященном празднованию 1000-летия Бреста, вручил жителям города подлинник Брестской, или так называемой Радзивилловской Библии. В настоящее время это единственное, столь полное издание Брестской Библии на территории Беларуси.





Библия была издана 4 сентября 1563 года в Брестской типографии по приказу и на деньги берестейского старосты, канцлера Великого Княжества Литовского князя Николая Радзивилла Чёрного. Издание сразу же обратило на себя внимание читателей, исследователей, богословов, переводчиков не только в Беларуси, Литве и Польше , но и далеко за пределами. Это великолепно оформленный фолиант, с предметным указателем, иллюстрациями и гравированными титульными листами.





Уникальность подаренного экземпляра Брестской Библии в том, что в нем сохранились два гравированных титульных листа для Ветхого и Нового Заветов. А это крайне редкое явление. Над ее переводом, сделанным с оригинальных языков, греческого («Новый Завет») и еврейского «Ветхий Завет»), трудился целый ряд переводчиков. В их составе были известные в то время ученые. Издание снабжено предметным указателем, что было впервые в белорусском книгопечатании.