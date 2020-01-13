ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Показываем, как выглядит та самая оригинальная Брестская Библия, которую подарил президент

14.01.2020 13:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

14 января 2020 года в музее истории города Бреста состоялось мероприятие «Брестская Библия. Возвращение спустя века…». Впервые широкой публике представлен подлинный экземпляр Брестской Библии – уникальный и бесценный памятник культуры эпохи Ренессанса, шедевр мирового полиграфического искусства, священная реликвия нашего города.

Показываем, как выглядит та самая оригинальная Брестская Библия, которую подарил президент

В сентябре 2019 года Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко на торжественном мероприятии, посвященном празднованию 1000-летия Бреста, вручил жителям города подлинник Брестской, или так называемой Радзивилловской Библии. В настоящее время это единственное, столь полное издание Брестской Библии на территории Беларуси.

Показываем, как выглядит та самая оригинальная Брестская Библия, которую подарил президент

Библия была издана 4 сентября 1563 года в Брестской типографии по приказу и на деньги берестейского старосты, канцлера Великого Княжества Литовского князя Николая Радзивилла Чёрного. Издание сразу же обратило на себя внимание читателей, исследователей, богословов, переводчиков не только в Беларуси, Литве и Польше, но и далеко за пределами. Это великолепно оформленный фолиант, с предметным указателем, иллюстрациями и гравированными титульными листами.

Показываем, как выглядит та самая оригинальная Брестская Библия, которую подарил президент

Уникальность подаренного экземпляра Брестской Библии в том, что в нем сохранились два гравированных титульных листа для Ветхого и Нового Заветов. А это крайне редкое явление. Над ее переводом, сделанным с оригинальных языков, греческого («Новый Завет») и еврейского «Ветхий Завет»), трудился целый ряд переводчиков. В их составе были известные в то время ученые. Издание снабжено предметным указателем, что было впервые в белорусском книгопечатании.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  14 января 2020 года в музее истории города Бреста состоялось мероприятие «Брестская Библия. Возвращение спустя века…». Впервые широкой публике представлен...
 
Новости дня
Новости разные
 
Курсы валют на 14 января: курс доллара 2.1203, курс евро 2.3613, российский рубль 3.4528
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика