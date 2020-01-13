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Мужчина заказал онлайн классный свитер, но получил что-то совсем другое
Источник материала: СТВ
Мужчина хотел заказать себе красивый свитер, как у персонажа одного фильма, но в итоге сделал ошибку. По почте пришло совсем не то, на что рассчитывал покупатель.
Американец Дэн Шихан
Когда пришла посылка, американец заглянул внутрь и увидел… шерстяную пряжу. Позже мужчина признал, что был невнимателен и это полностью его вина. Также выяснилось, что Дэну доводилось работать на ферме в 2016 году.
«Нельзя позволить этому герою стричься без причины», – написал Шихан, поделившись фотографией овечки.
Пока американец сомневался, что делать с покупкой – подарить друзьям или научиться вязать – один из пользователей соцсети предложил переслать пряжу ему, чтобы он связал этот свитер.
Ранее мы рассказывали о несколько менее смешном случае.
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Мужчина хотел заказать себе красивый свитер, как у персонажа одного фильма, но в итоге сделал ошибку. По почте пришло совсем не то, на что рассчитывал покупатель. ...
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