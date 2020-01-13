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Мужчина заказал онлайн классный свитер, но получил что-то совсем другое

14.01.2020 14:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мужчина хотел заказать себе красивый свитер, как у персонажа одного фильма, но в итоге сделал ошибку. По почте пришло совсем не то, на что рассчитывал покупатель. 

Американец Дэн Шихан рассказал свою историю в Twitter. Мужчина хотел купить свитер и решил поискать его в интернете. На норвежском сайте Дэн нашёл то, что ему понравилось. Цена тоже оказалась весьма привлекательной, поэтому, долго не думая, Шихан совершил покупку. 

Мужчина заказал онлайн классный свитер, но получил что-то совсем другое
Фото: twitter.com/ItsDanSheehan 

Когда пришла посылка, американец заглянул внутрь и увидел… шерстяную пряжу. Позже мужчина признал, что был невнимателен и это полностью его вина. Также выяснилось, что Дэну доводилось работать на ферме в 2016 году. 

«Нельзя позволить этому герою стричься без причины», – написал Шихан, поделившись фотографией овечки. 

Мужчина заказал онлайн классный свитер, но получил что-то совсем другое
Фото: twitter.com/ItsDanSheehan 

Пока американец сомневался, что делать с покупкой – подарить друзьям или научиться вязать – один из пользователей соцсети предложил переслать пряжу ему, чтобы он связал этот свитер. 

Ранее мы рассказывали о несколько менее смешном случае.

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Люди в материале: Дэн Шихан, Dan Sheehan
 
 
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Мужчина хотел заказать себе красивый свитер, как у персонажа одного фильма, но в итоге сделал ошибку. По почте пришло совсем не то, на что рассчитывал покупатель.  ...
 
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