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Крутой: Беларусь не будет платить прежние премии российским нефтяным компаниям

14.01.2020 15:03 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Крутой: Беларусь не будет платить прежние премии российским нефтяным компаниям

Беларусь считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах, заявил первый вице-премьер Дмитрий Крутой по итогам совещания у главы государства.

"Каких-то новых нюансов переговоров с Российской Федерацией у нас на сегодняшний день нет. Мы по-прежнему придерживаемся позиции, что в условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения стоимости нефти для Беларуси за счет уменьшения таможенной пошлины платить премию российским нефтяным компаниям в том размере, в котором мы договаривались это делать в 2011 году, сегодня не имеет никакого смысла. Это просто экономически нецелесообразно", - подчеркнул Дмитрий Крутой.

По его словам, российские партнеры "пока не хотят двигаться по размеру этой премии". Навстречу здесь пошла только компания Михаила Гуцериева "Славнефть", пишет БЕЛТА.

"Идет переговорный процесс. Мы разослали всем свои предложения. Считаем, что от белорусского рынка в любом случае отмахнуться просто так очень сложно: мы являемся крупным потребителем российской нефти (примерно 10% российского экспорта), - обратил внимание первый вице-премьер. - Переговоры будут продолжаться, и, я надеюсь, решение будет найдено".

Правительство продолжает отрабатывать схему альтернативных поставок нефти, изучаются все возможные варианты.

"Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти, - добавил Дмитрий Крутой. - Все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан. Мы сейчас занялись этим вопросом".

 
 
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Беларусь считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах, заявил первый вице-премьер...
 
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