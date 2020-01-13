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До +7°С ожидается в Беларуси 15 января

14.01.2020 15:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

До +7°С ожидается в Беларуси 15 января
БЕЛТА

До 7 градусов тепла и преимущественно без осадков ожидается в Беларуси 15 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В предстоящие сутки будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, лишь местами по северу страны пройдет небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах республики слабый туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем - 2-7 выше нуля.

 
 
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БЕЛТА До 7 градусов тепла и преимущественно без осадков ожидается в Беларуси 15 января, сообщили БЕЛТА в...
 
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