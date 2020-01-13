Больше года за кило: россиянин сел в Беларуси за гашиш

Приговор суда Гродненского района вступил в законную силу.

Наркотик, который фигурант дела хотел провезти через границу, был спрятан в порогах и бампере его Lexus.





По приговору суда машина, а также 7 тысяч евро и 95 тысяч российских рублей конфискованы.