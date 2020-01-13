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Невидимый дезодорант и странные «томаты». Такого в супермаркете вы точно не ожидали увидеть

14.01.2020 15:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В магазин мы ходим на автомате: закинули в корзину нужное, расплатились — и ушли. Но если присматриваться к полкам, можно обнаружить очень странные вещи. Видели вживую когда-нибудь похожие приколы?

1. Сомнительные томаты


2. Порция вдохновения


3. Действительно невидимый дезодорант 


4. Варенье из кого-кого?


5. Так себе скидка


6. Неожиданность из аптеки


7. Святые хлебцы!


8. Интересные ложки


9. Подарочная сарделька


10. Почти не отличишь


11. И еще немного кулинарии


12. Откровение о фигуре Лолиты


13. И Крым для рук


14. Предложение, которого вы не ждали


15. Вот это поворот


 
 
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