Невидимый дезодорант и странные «томаты». Такого в супермаркете вы точно не ожидали увидеть

Источник материала: Tut.by

В магазин мы ходим на автомате: закинули в корзину нужное, расплатились — и ушли. Но если присматриваться к полкам, можно обнаружить очень странные вещи. Видели вживую когда-нибудь похожие приколы?

1. Сомнительные томаты





2. Порция вдохновения





3. Действительно невидимый дезодорант





4. Варенье из кого-кого?





5. Так себе скидка





6. Неожиданность из аптеки





7. Святые хлебцы!





8. Интересные ложки





9. Подарочная сарделька





10. Почти не отличишь





11. И еще немного кулинарии





12. Откровение о фигуре Лолиты





13. И Крым для рук





14. Предложение, которого вы не ждали





15. Вот это поворот



