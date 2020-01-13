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Невидимый дезодорант и странные «томаты». Такого в супермаркете вы точно не ожидали увидеть
Источник материала: Tut.by
В магазин мы ходим на автомате: закинули в корзину нужное, расплатились — и ушли. Но если присматриваться к полкам, можно обнаружить очень странные вещи. Видели вживую когда-нибудь похожие приколы?
1. Сомнительные томаты
2. Порция вдохновения
3. Действительно невидимый дезодорант
4. Варенье из кого-кого?
5. Так себе скидка
6. Неожиданность из аптеки
7. Святые хлебцы!
8. Интересные ложки
9. Подарочная сарделька
10. Почти не отличишь
11. И еще немного кулинарии
12. Откровение о фигуре Лолиты
13. И Крым для рук
14. Предложение, которого вы не ждали
15. Вот это поворот
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