В Солигорске воспитательница детсада поцарапала ребёнка и теперь должна 540 рублей

Источник материала: KYKY

35-летнюю воспитательницу Наталью (все имена в новости изменены) из Солигорска осудили, пишет TUT.by. До этого на нее жаловались родители, которые водили своего сына Никиту в ее группу солигорского детсада: со слов родственников, педагог расцарапала 6-летнего мальчика, после чего раны пришлось обрабатывать йодом. В итоге суд назначил Наталье штраф на сумму 540 рублей. Правда, женщина с вердиктом абсолютно не согласна и намерена его обжаловать.

Все история началась около месяца назад. Никита стоял возле чужого шкафа и ел шоколад. По версии его семьи, воспитательница подумала, что ребенок без спроса взял не свою еду (на самом деле с разрешения), схватила его за руки, а когда тот попытался вырваться, поцарапала ногтями. Примерно это же педагог изложила в своем объяснении заведующей сада, от которого позже отказывалась и говорила, что не причинила бы физического вреда ребенку. В последнем Наталью поддержали и некоторые родители других детей группы, утверждая, что к самому Никите много вопросов – мол, он «не раз издевался и избивал воспитанника» и постоянно ходит к неврологу (последнее семья мальчика категорически отрицает).

По словам мамы Никиты, в день, когда у ребенка появились царапины, ей позвонила Наталья. Она рассказала, что произошло, и попросила «замять» конфликт, предлагая в том числе деньги. Но семья отказалась, посчитав, что действиям педагога должны дать правовую оценку, и обратилась в милицию. Позже Наталью уволили из детского сада за «аморальный поступок», дело попало на рассмотрение в суд. «То, что написано в объяснительной [заведующей] – неправда. Написала под давлением, мне угрожали увольнением по статье. <...> Я нигде не смогу работать, поэтому собираюсь подавать иск в суд на неправомерное увольнение. <...> Для чего столько лет работала? Чтобы из-за одного ребенка всего лишиться?» – комментировала воспитательница в беседе с журналистами.

Суд же встал на сторону Никиты и его родственников: Наталью осудили по административной статье – об «умышленном причинении телесного повреждения»; женщине назначили штраф в размере 20 базовых величин. Эти деньги пойдут в доход государства, моральную компенсацию истцы не заявляли. «Суд вынес справедливое решение. Наталья отрицала то, что рассказывала сразу милиции. Обжаловать решение не буду, но, если воспитательница решит иначе, готова пройти полиграф», – подчеркнула мама мальчика.

Педагог, напротив, с решением суда не согласилась. Впереди у Натальи новый суд: она подала иск о восстановлении на работе, выплате ей зарплаты, которой лишилась из-за конфликта. Кроме того, воспитательница будет требовать, чтобы из трудовой книги убрали запись о совершении того самого «аморального проступка», и выплаты моральной компенсации в размере четырех тысяч рублей.