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«Убийца С-400». В США хотят разработать ракету, ослепляющую любую ПВО дальнего действия

14.01.2020 15:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ВВС США изучают возможности разработки новой противорадиолокационной ракеты воздушного базирования. Ей планируется оснащать стелс-истребители F-35A, число которых к 2030-м годам хотят довести до 1000 штук. Новая ракета, как сообщается, будет разработана на основе AARGM-ER, современной американской ракеты прорыва ПВО. Об этом пишет Military Watch.


F-35As ВВС США. Фото: wikipedia.org

Сейчас ракеты AARGM-ER используются палубными истребителями F-18E и самолетами ДРЛО EA-18G Growler. Противорадиолокационные ракеты нужны, чтобы обнаруживать источник радиоизлучения противника и нейтрализовать системы противовоздушной обороны. В частности, таким оружием можно подавлять РЛС ракетных комплексов «земля-воздух».

AARGM-ER — это усовершенствованная версия ракеты AGM-88 HARM эпохи холодной войны, отличающаяся большой дальностью полета. Чтобы ее смог нести F-35, боеприпас необходимо уменьшить в размерах для размещения во внутренних бомбоотсеках (F-35 для сохранения малозаметности не несет подвесного вооружения).

Актуальность нового оружия объясняется необходимостью преодоления систем ПВО большой дальности, в первую очередь российских C-400 и С-300В4. Military Watch пишет, что С-400 был разработан специально для того, чтобы нейтрализовать самолеты-невидимки — этот ЗРК имеет возможность использовать широкий спектр ракет «земля-воздух», включая гиперзвуковые ракеты со скоростью до 14 Махов и дальностью до 400 километров.

Именно разработка более совершенных боеприпасов радиолокационного противодействия считается ключевым средством, позволяющим F-35 нейтрализовать эти системы ПВО и даже более современные комплексы, такие как С-500.

 
 
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Новый боеприпас должен позволить истребителям F-35 не бояться угрозы уничтожения.
 
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