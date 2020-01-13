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Оргкомитет Конгресса за независимость обратился к ЕС: требует новых санкций для режима Лукашенко

14.01.2020 15:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Оргкомитет Конгресса за независимость обратился к мировому сообществу в связи с массовыми репрессиями в отношении белорусов, выступивших против так называемой интеграции с Россией.

Оргкомитет Конгресса за независимость обратился к ЕС: требует новых санкций для режима Лукашенко
15 марта 2020 года в Минске должен пройти Всебелорусский конгресс за независимость. Оргкомитет конгресса обратился в Европарламент, к представительству ЕС в Минске, в посольства демократических стран с просьбой о солидарности.

«Власть России во главе с В. Путиным принуждает нынешнее руководство Беларуси к "глубокой интеграции" – аншлюсу, нарушающему Конституцию Республики Беларусь, разрушающему независимость и суверенитет белорусского государства, систему международного права и европейскую систему безопасности, - говорится в обращении. - Союз Беларуси с Россией не нужен абсолютному большинству граждан как Республики Беларусь, так и России.  

В декабре 2019 года в Минске, в 7-ми других белорусских городах, более чем в 10-ти зарубежных странах прошли мирные акции в защиту независимости нашей страны. Манифестации основывались на международных обязательствах Республики Беларусь, на соответствующих статьях Конституции Беларуси, гарантирующих право граждан на свободу мирных собраний и на выражение своих мнений». 


Ответ официального Минска на акции в защиту независимости страны не заставил себя ждать – последовала волна репрессий. Уже прошли более 115 незаконных судебных процессов над участниками мирных акций в защиту независимости Беларуси. 

Более десяти демонстрантов были приговорены к административному наказанию в виде арестов с условиями содержания в административных тюрьмах, которые можно приравнять к пытке. Всех арестованных белорусских граждан международное правозащитное сообщество неизбежно признает политическими заключенными.

Административные штрафы уже превысили сумму в 60 000 долларов США. Последние приговоры в виде 30-суточного ареста одному из лидеров уличных протестов, сопредседателю оргкомитета Конгресса Павлу Северинцу и дополнительные 15 суток блогерам Дмитрию Козлову и Сергею Тихоновскому - беспрецедентные даже для прежних репрессий со стороны белорусских властей.

«Эти репрессии свидетельствуют как о позиции диктатора Лукашенко, готового продать, сдать суверенитет Республики Беларусь, так и о его страхе перед демократическим волеизъявлением белорусского народа, - говорится в обращении. - Мы требуем, чтобы компетентные международные органы, организации, иностранные государства ввели персональные санкции в отношении должностных лиц (чиновников, силовиков, судей) Беларуси, которые политически преследуют белорусских граждан». 

Оргкомитет просит белорусов, пострадавших от репрессий, «обращаться к правозащитникам, лидерам демократических организаций, указывать своих "судей" и их пособников из силовиков, а также сообщать виды административных наказаний осужденным гражданам, чтобы эту информацию внести в базу данных правозащитников». 

Оргкомитет требует от белорусской власти «немедленно освободить арестованных, компенсировать материальный ущерб, физический и моральный вред гражданам-жертвам политических репрессий, реабилитировать их, а должностных лиц Беларуси, которые нарушали права и свободы граждан, привлечь к ответственности». 


Оргкомитет Всебелорусского конгресса за независимость обращается с просьбой сделать все, чтобы остановить как антизаконную "глубокую интеграцию Беларуси с РФ", так и вызванную ей волну политических репрессий в Беларуси. 
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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