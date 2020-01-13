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Задержаны несколько человек, причастных к авиакатастрофе в Тегеране

14.01.2020 15:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. В связи с крушением украинского самолёта в Иране задержаны несколько человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

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Следствие предполагает, что эти люди могли быть причастны к случившейся трагедии. В Тегеране продолжается расследование причин катастрофы.

Задержаны несколько человек, причастных к авиакатастрофе в Тегеране

Чтобы помочь иранским коллегам в столицу страны прибудут канадские специалисты. Также участие в расследовании примут эксперты международной организации гражданской авиации.

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Напомним, 8 января самолёт украинских авиалиний был сбит иранскими военными, которые приняли лайнер за вражескую ракету. На борту находились 176 человек – граждане 7 стран. Все они погибли. 

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Новости мира. В связи с крушением украинского самолёта в Иране задержаны несколько человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Хасан Роухани: как...
 
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