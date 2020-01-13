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Подскочили цены на молоко, газ, электричество и гречку. Что больше всего подорожало за 2019 год

14.01.2020 15:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Цены на товары и платные услуги в Беларуси за 2019 год выросли на 4,7% (декабрь к декабрю). По официальной статистике, больше всего за это время подорожали услуги, а меньше всего — непродовольственные товары. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие товары и услуги заметнее всего подорожали за прошлый год. 


Александра Квиткевич

Если сравнивать с ноябрем, то в декабре 2019 продукты подорожали на 0,5%, а в сравнение с декабрем 2018 — на 4,3%.

Среди лидеров по росту цен за год оказалось фруктов и овощей. К примеру, яблоки подорожали больше чем на 54%. Но не стоит забывать, что в 2018 году Беларусь собрала приличный урожай яблок, чем нельзя было похвастаться в 2019-м. Отсюда и рост цен. Чеснок прибавил в цене больше 48%.

 

Подорожала и гречка - больше чем на 36%. Росли цены на рыбные полуфабрикаты, крабовые палочки. В список лидеров попало и молоко. Оно прибавило в цене почти 10%. 

Цены на непродовольственные товары тоже подросли, но меньше, чем на продукты. В сравнение с ноябрем они увеличились на 0,4%, а по сравнению с декабрем 2018 года — на 3,7%.

 

Заметнее всего дорожали услуги. Электричество и газ стали дороже на 17,06 и 25,57% соответственно. Подросли цены и на связь. К примеру, плата за городской телефон увеличилась на 11,1%.

 

Услуги в декабре в сравнении с ноябрем этого года подорожали на 0,8%, а в сравнение с декабрем 2018 — на 6,9%.

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Теги: Минск
 
 
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