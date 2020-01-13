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Государство профинансирует участие малых и средних предприятий в международных выставках

14.01.2020 15:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские предприятия в 2020 году готовятся представить продукцию на 15 выставках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе крупных международных. Одна из самых значимых – «Экспо-2020». Масштабный форум в Дубае запланирован на октябрь. Концепция нашей экспозиции основана на трех «И»: «Инновации. Инвестиции. Индивидуум».

Государство профинансирует участие малых и средних предприятий в международных выставках


Участие в выставках позволяет экспортерам завоёвывать новые рынки, заявлять потенциальным покупателям о своей продукции. Это основной рычаг для продвижения товаров и услуг.

Государство профинансирует участие малых и средних предприятий в международных выставках

Государство заинтересовано в том, чтобы привлекать на белорусские стенды как можно больше предприятий. Для поддержки малых и средних экспортёров разработали новый инструмент. Профинансировать до 50 % затрат на участие в международных выставках теперь может государство.  

Государство профинансирует участие малых и средних предприятий в международных выставках

Евгений Введенский, директор выставочного унитарного предприятия «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты:
БелТПП постоянно расширяет как географию выставок, так и список предприятий-участников. Появляется больше предприятий из самых разных отраслей. Но для малого и среднего бизнеса участие в выставках за рубежом порой является достаточно затратным мероприятием, не все это могут себе позволить. С тем, чтобы эту ситуацию улучшить и поддержать такие предприятия, был принят 412-й указ Президента, который призван оказать финансовую поддержку предприятиям, которые хотели бы поучаствовать в крупнейших выставках за рубежом. 

Государство профинансирует участие малых и средних предприятий в международных выставках

Валерий Садохо, директор национального центра маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси:
К концу месяца будет организована выставка Balttour – это туристическая выставка в Риге. Далее мебель – польская, пищевая выставка в Кыргызстане. Мы надеемся собрать большое количество участников на выставку в Пакистане (промышленность, химия). Порядка 10-15 выставок на этот год нами намечено.

Государство профинансирует участие малых и средних предприятий в международных выставках


Участие наших предприятий в специализированных выставках позволяет также отслеживать мировые тенденции в развитии отрасли, устанавливать контакты с потенциальными партнёрами, а также формировать позитивный имидж страны. 

Люди в материале: Валерий Садохо, Евгений Введенский
 
 
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Новости Беларуси. Белорусские предприятия в 2020 году готовятся представить продукцию на 15 выставках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе...
 
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