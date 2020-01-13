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Государство профинансирует участие малых и средних предприятий в международных выставках
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские предприятия в 2020 году готовятся представить продукцию на 15 выставках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе крупных международных. Одна из самых значимых – «Экспо-2020». Масштабный форум в Дубае запланирован на октябрь. Концепция нашей экспозиции основана на трех «И»: «Инновации. Инвестиции. Индивидуум».
Государство заинтересовано в том, чтобы привлекать на белорусские стенды как можно больше предприятий. Для поддержки малых и средних экспортёров разработали новый инструмент. Профинансировать до 50 % затрат на участие в международных выставках теперь может государство.
Евгений Введенский, директор выставочного унитарного предприятия «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты:
Валерий Садохо, директор национального центра маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси:
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Новости Беларуси. Белорусские предприятия в 2020 году готовятся представить продукцию на 15 выставках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе...
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