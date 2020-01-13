ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экономист Романчук стал "угрозой национальной безопасности" Литвы

14.01.2020 13:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Экономист Ярослав Романчук попал в "черный список" Шенгенской зоны. Об этом член оппозиционной Объединенной гражданской партии узнал, когда подал документы на визу в посольство Литвы.

Экономист Романчук стал "угрозой национальной безопасности" Литвы
"В октябре подали документы в литовское посольство на получение визы. Предыдущая годовая шенгенская виза у меня была тоже литовская. Но в октябре, когда нужно было забирать, мне сказали прийти лично. 

Прихожу, а мне говорят — отказано. В объяснение причин отказа названо то, что представляю угрозу национальной безопасности одной из стран Шенгенской зоны. Литовцы не уточнили, какая страна", — рассказал экономист в интервью Еврорадио.

Романчуку вернули паспорт без визы и выдали письменное объяснение. В нем отказ объясняется тем, что экономист представляет угрозу национальной безопасности. 

После этого Романчук подал документы в посольство Франции: "Подал документы во французское посольство. Пообщался с французским консулом. Он сказал, что может дать мне национальную визу, так как Франция ничего ко мне не имеет, но шенгенскую не может, так как Литва внесла меня в этот лист запрета".

Сам экономист полагает, что причиной мог быть его комментарий российскому агентству "Спутник" или интернет-радио "Примус" о контрабанде сигарет через белорусско-литовскую границу. Об этом ему якобы неофициально сообщили литовские друзья.

"Я могу связать это с тем, что я критически относился к возможному участию силовых структур Литвы в контрабанде сигарет из Беларуси. И когда белорусов выбросили из тендера строительство газопровода в Литве... А так мы проводили конференцию о БелАЭС с участием литовцев. И никакого неудовольствия не было".

Обжаловать запрет экономисту предложили в литовском суде. "Литовцы говорят: ну, обращайтесь в суд. Как я могу обратиться в суд, если даже не могу приехать в Литву? Даже не знаю, с какой стороны это все объяснить", — комментирует предложение Романчук.


Тем не менее опускать руки он не собирается: "Я отправил письмо в Генеральную прокуратуру Литвы, в полицию и в отдел информации, где дают информацию по визам. 27 ноября все это отправил, пока не получил ответа".
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экономист Ярослав Романчук попал в "черный список" Шенгенской зоны. Об этом член оппозиционной Объединенной гражданской партии узнал, когда подал документы на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Доллар и евро на торгах 14 января подорожали, российский рубль подешевел
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика