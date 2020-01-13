Чего ожидать в 2020-м: итоги рынка труда в ушедшем году

Источник материала: Кобринский вестник

В 2019 году работодатели разместили на сайте rabota.tut.by свыше 380 тысяч вакансий, а прирост количества ежедневно активных резюме от соискателей составил 7,4% к 2018 году. В среднем, для соискателей на сайте было доступно свыше 25 тысяч вакансий в 28 профобластях каждый день.

Если анализировать динамику вакансий за прошедший год, то можно заметить периоды падения количества вакансий: 1 и 4 кварталы.





Рынок труда подвержен сезонности, начало и конец года – промежутки, когда компании подводят итоги и планируют дальнейшее развитие. В эти периоды чаще всего закрываются срочные вакансии без массового подбора персонала.

Во 2 квартале наблюдался максимальный рост количества вакансий относительно предыдущего квартала. Наибольший прирост произошел в профобласти «Рабочий персонал» (+33,7%), а также «Строительство, недвижимость» (+24,3%); и «Туризм, гостиницы, рестораны» (+23,2%). Такие изменения можно связать с началом туристического сезона, а также возможным трудоустройством студентов и молодых специалистов, занятых в этот период поиском работы на непродолжительный срок.

В 3 квартале 2019 года также увеличилось количество вакансий: +3,6% сравнительно со 2 кварталом. При этом, сфера «Наука, образование» выросла на 67,6% относительно периода «апрель-июнь», однако это объясняется увеличением количества вакансий в сфере науки и образования в предосенний период.

Кого ждут работодатели





По данным РАБОТА.TUT.BY, традиционный лидер по количеству опубликованных вакансий — сфера продаж. В 2019 году на нее пришлось 27,5% всех вакансий, размещенных на сайте. В топе востребованности — специалисты в сфере розничной торговли (продавцы-консультанты, кассиры, торговые представители) и менеджеры по работе с клиентами. Уровень конкуренции в этой сфере ниже среднего – на уровне четырех активных резюме на одну вакансию.

Второе место по количеству вакансий заняла ИТ-сфера. Она демонстрирует еще более низкий уровень конкуренции— 2,9 активных резюме на одну вакансию.

На третьем месте по уровню спроса у нанимателей — рабочий персонал (11,9% всех опубликованных в 2019 году вакансий). Причем «синие воротнички» в большом дефиците: на одну вакансию приходится 2,2 активных резюме.

В каких сферах компаниям легче решать кадровые вопросы





Значительная доля всех резюме размещена в профессиональной области «Продажи» – 15,4%. Существенных изменений по сравнению с прошлым годом в структуре резюме не произошло. Поэтому традиционным остается не только повышенный спрос на специалистов в сфере продаж, но и соискатели проявляют заинтересованность, размещая большое количество резюме.

По-прежнему студенты и молодые специалисты активно заняты поиском работы. И работодателям есть, что предложить: для сотрудников без опыта работы размещено 31,6% вакансий от общего количества на сайте rabota.tut.by.

Также в список лидеров по количеству резюме вошли следующие профобласти: «Транспорт и логистика», «Производство», «Бухгалтерия и финансовый учет».





Кому сложнее найти работу

У соискателей возникают трудности с поиском работы в тех сферах, где высокая конкуренция, то есть отношение активных резюме к одной вакансии — от шести и выше.

Самая высокая конкуренция по итогам 2019 года наблюдается среди студентов и начинающих специалистов – более 27 резюме на одну вакансию. Однако работодатели готовы нанимать сотрудников без опыта, поэтому данный уровень конкуренции не является критическим.

Непросто найти работу представителям сфер «Искусство, развлечения, масс медиа» (конкуренция на уровне 7,4), «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия» и «Административный персонал» (соответственно, 7,0 и 6,5 резюме на одну вакансию). Из-за этого большинству соискателей придется лучше прокачивать профессиональные компетенции, либо снизить свои требования к новой работе, а, возможно, кто-то захочет и вовсе поменять вектор деятельности.





С 2015 года конкуренция на рынке труда постепенно снижалась. Однако в 2019 году данный показатель составил – 7,1 резюме на одну вакансию, что выше, чем в 2018.





Прогнозы на 2020 год

Опираясь на результаты опроса от РАБОТА.TUT.BY среди работодателей, можно выявить основные направления в работе с персоналом в 2020 году:

вовлечение сотрудников и курс на обучение

В планы компаний на новый рабочий год примерно с равным процентным соотношением вошли предоставление качественной обратной связи, вовлечение сотрудников и соискателей – 49,3%, развитие и совершенствование системы корпоративного обучения – 44%. Работодатели по-прежнему нацелены на улучшение коммуникации в организации и развитие сотрудников внутри компании.

В планах увеличение окладов

62,7% работодателей планируют увеличить оклады сотрудникам: 41,3% подойдут к данному вопросу персонализировано, рассматривая работу каждого отдельно, другие 21,4% планируют поднять зарплаты всем работникам. Большинство нанимателей (51,1%) увеличат зарплаты на 5-10%, а 32% нанимателей оставят зарплаты персонала без изменений. Около 5% компаний планируют сократить оклады.

Рабочий персонал по-прежнему будет востребован

При сохранении экономической ситуации, кардинальные изменения в ситуации на рынке труда маловероятны. Спрос сохранится на специалистов среди рабочего персонала – это грузчики, слесари, комплектовщики и разнорабочие. Востребованным останется и линейный персонал: кассиры, продавцы, администраторы и консультанты в магазинах, торговые представители.

Сохранение стабильности во взаимоотношениях сотрудника и работодателя

В 2020 году существенных изменений во взаимоотношениях между сотрудником и нанимателем не предвидится. Более половины опрошенных работодателей считают, что сейчас на рынке труда между работником и нанимателем существуют равноправные отношения, когда выигрывают оба. Однако такую точку зрения разделила только четверть соискателей.

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