Яркие огни праздничного города

Источник материала: Кобринский вестник

Отсутствие снега и мороза никак не означает, что новогоднее настроение отменяется. Украшая свой дом, балкон, окна или рабочие места в канун Нового года, каждый из нас не просто создавал настроение себе и окружающим, но и мог поучаствовать в традиционном смотре-конкурсе, на лучшее новогоднее оформление среди предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей, жильцов многоквартирных и владельцев индивидуальных жилых домов Кобринского района, инициированном Кобринским райисполкомом.















В канун Рождества специальная комиссия объехала претендентов, которые подали заявки, чтобы оценить уникальность оформления, световое решение, художественный дизайн и качество выполненных работ.

Каждый украшал дом по-своему: кто-то делал акцент на одном цвете, кто-то решил яркими гирляндами обозначить весь периметр дома, а кто-то «поселил» у себя во дворе настоящую сказку из светящихся оленей, снеговиков, Дедов Морозов и других волшебных героев.

Некоторые владельцы балконов ставили специальные проекторы, которые отражали разноцветные снежинки, другие вешали яркие гирлянды, обозначали периметр балкона, «селили» Санта-Клаусов, которые вот-вот готовы были забраться в дом через оконный проём.

Сравнивая предприятия, учреждения и организации, комиссии было достаточно сложно определиться, ведь где-то, чтобы украсить все корпуса предприятия, ушла не одна сотня метров гирлянды, а у кого-то и несколькими десятками можно было ограничиться. К примеру, ГОЛХУ «Кобринский опытный лесхоз» повесил огромные светящиеся снежинки на живую ель, растущую прямо у входа в административное здание. А вот дети, которые обучаются в Кобринской специальной общеобразовательной школе-интернате, решили украсить окна тематическими вытинанками, которые восхищали тонкостью выполнения.

Победители были определены в трёх номинациях. Среди предприятий, организаций, учреждений, объектов индивидуального предпринимательства лучшее новогоднее убранство у филиала «Кобринское УМГ» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Лучшее украшение частного дома создала семья Шугай, проживающая по улице Ленина в районе военного городка. А вот лучший балкон – у семьи Тишко (ул. 700-летия Кобрина, д. №28).

Отдельно комиссией были отмечены такие предприятия, как ГОЛХУ «Кобринский опытный лесхоз», ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод», Кобринский ЗЦГиЭ, СООО «ПП Полесье», филиал «Автомобильный парк № 16 г. Кобрина», автовокзал «Кобрин».

Победители смотра-конкурса будут награждены на ближайшем заседании исполкома.

Людмила ПАШКОВИЧ.

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