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Яркие огни праздничного города

14.01.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Отсутствие снега и мороза никак не означает, что новогоднее настроение отменяется. Украшая свой дом, балкон, окна или рабочие места в канун Нового года, каждый из нас не просто создавал настроение себе и окружающим, но и мог поучаствовать в традиционном смотре-конкурсе, на лучшее новогоднее оформление среди предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей, жильцов многоквартирных и владельцев индивидуальных жилых домов Кобринского района, инициированном Кобринским райисполкомом.

Яркие огни праздничного города
 Яркие огни праздничного города
 Яркие огни праздничного города
 Яркие огни праздничного города
 Яркие огни праздничного города
 Яркие огни праздничного города

В канун Рождества специальная комиссия объехала претендентов, которые подали заявки, чтобы оценить уникальность оформления, световое решение, художественный дизайн и качество выполненных работ.

Каждый украшал дом по-своему: кто-то делал акцент на одном цвете, кто-то решил яркими гирляндами обозначить весь периметр дома, а кто-то «поселил» у себя во дворе настоящую сказку из светящихся оленей, снеговиков, Дедов Морозов и других волшебных героев.  

Некоторые владельцы балконов ставили специальные проекторы, которые отражали разноцветные снежинки, другие вешали яркие гирлянды, обозначали периметр балкона, «селили» Санта-Клаусов, которые вот-вот готовы были забраться в дом через оконный проём.

Сравнивая предприятия, учреждения  и организации, комиссии было достаточно сложно определиться, ведь где-то, чтобы украсить все корпуса предприятия, ушла не одна сотня метров гирлянды, а у кого-то и несколькими десятками можно было ограничиться. К примеру, ГОЛХУ «Кобринский опытный лесхоз» повесил огромные светящиеся снежинки на живую ель, растущую прямо у входа в административное здание. А вот дети, которые обучаются в Кобринской специальной общеобразовательной школе-интернате, решили украсить окна тематическими вытинанками, которые восхищали тонкостью выполнения.

Победители были определены в трёх номинациях. Среди предприятий, организаций, учреждений, объектов индивидуального предпринимательства лучшее новогоднее убранство у филиала «Кобринское УМГ» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Лучшее украшение частного дома создала семья Шугай, проживающая  по улице Ленина в районе военного городка. А вот лучший балкон – у семьи Тишко (ул. 700-летия Кобрина, д. №28).

Отдельно комиссией были отмечены такие предприятия, как ГОЛХУ «Кобринский опытный лесхоз», ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод», Кобринский ЗЦГиЭ, СООО «ПП Полесье», филиал  «Автомобильный парк  № 16 г. Кобрина», автовокзал «Кобрин».

Победители смотра-конкурса будут награждены на ближайшем заседании исполкома.

Людмила ПАШКОВИЧ.

Фото автора.

 
 
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Яркие огни праздничного города
 
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