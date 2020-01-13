Чудеса на Рождество

Источник материала: Кобринский вестник





Самые приятные встречи происходят в канун Рождества.

Так, в Сочельник кобринская мото-фри группа «STEEL COBRA» вместе с Дедушкой Морозом и Снегурочкой посетили Антопольскую вспомогательную школу-интернат.

Взрослые водили вместе с детьми хороводы, играли, малыши рассказывали стихи. Каждый из ребят получил сладкий подарок, а для интересного времяпровождения воспитанникам был привезён спортивный инвентарь.

Это уже не первая встреча байкеров с ребятами, которая подарила много позитива и веру в чудеса.

Людмила ПАШКОВИЧ.