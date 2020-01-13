Теплые встречи в канун праздника

Источник материала: Кобринский вестник

В канун наступающего Рождественского сочельника и Рождества Христова начальник отдела охраны Ульян Колядич пригласил в гости к сотрудникам Кобринского отдела Департамента охраны протоиерея церкви святых первоверховных апостолов Петра и Павла Сергия.





В располагающей обстановке каждый услышал приятные слова-пожелания, которые звучали из уст протоиерея Сергия, а также историю появления Рождественского праздника и насколько он важен для каждого верующего человека.

В завершении мероприятия начальник отдела от имени коллектива поздравил лейтенанта милиции Александра Петручика и его супругу с рождением дочери, после чего вручил ему памятный поздравительный адрес с ценным подарком.







Кобринский отдел Департамента охраны