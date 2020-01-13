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Теплые встречи в канун праздника

14.01.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

В канун наступающего Рождественского сочельника и Рождества Христова начальник отдела охраны Ульян Колядич пригласил в гости к сотрудникам Кобринского отдела Департамента охраны протоиерея церкви святых первоверховных апостолов Петра и Павла Сергия.

Теплые встречи в канун праздника

В располагающей обстановке каждый услышал приятные слова-пожелания, которые звучали из уст протоиерея Сергия, а также историю появления Рождественского праздника и насколько он важен для каждого верующего человека.

В завершении мероприятия начальник отдела от имени коллектива поздравил лейтенанта милиции Александра Петручика и его супругу с рождением дочери, после чего вручил ему памятный поздравительный адрес с ценным подарком.


Теплые встречи в канун праздника

Кобринский отдел Департамента охраны

 
 
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Теплые встречи в канун праздника
 
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