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С наступающим праздником!

14.01.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Вот мы и проводили Старый год, встретили Новый. Успели загадать желания, и найти подарки под елочкой.

Сегодня очень важный и таинственный вечер для всех, вечер ожидания великой радости: рождения Спасителя Иисуса Христа. Пусть же вместе с этим праздником в ваш дом придет счастье и удача, а покой в доме берегут вера, надежда и любовь. Коллектив редакции от всей души  желает вам мира и благоденствия, душевного равновесия и достатка в семье. Будьте счастливы, будьте любимы! С наступающим Праздником! С Рождеством Христовым!

С наступающим праздником!

 
 
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