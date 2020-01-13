Источник материала: Кобринский вестник

Вот мы и проводили Старый год, встретили Новый. Успели загадать желания, и найти подарки под елочкой.

Сегодня очень важный и таинственный вечер для всех, вечер ожидания великой радости: рождения Спасителя Иисуса Христа. Пусть же вместе с этим праздником в ваш дом придет счастье и удача, а покой в доме берегут вера, надежда и любовь. Коллектив редакции от всей души желает вам мира и благоденствия, душевного равновесия и достатка в семье. Будьте счастливы, будьте любимы! С наступающим Праздником! С Рождеством Христовым!



