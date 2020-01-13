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Дороги наши коллеги, подписчики, друзья и партнеры!

14.01.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Коллектив редакции “Кобрынскі веснік” от всей души поздравляет вас с Новым годом и Рождеством! Благодарим вас за то, что весь этот год вы были с нами, делились новостями, успехами и достижениями, помогали делать нашу газету интересной и полезной. Помните, мы ценим каждого из вас и всегда готовы прийти на помощь.

Всем желаем крепкого здоровья, бесконечной энергии, отличного настроения. Пусть Новый год исполнит ваши желания и мечты. Желаем тепла и уюта в ваших домах, счастья, радости, достатка и благополучия, веры в лучшее и бесконечного оптимизма. С Новым годом, друзья! С новым счастьем!

Дороги наши коллеги, подписчики, друзья и партнеры!

 

Коллектив “КВ”.

 
Теги: Новости
 
 
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Дороги наши коллеги, подписчики, друзья и партнеры!
 
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