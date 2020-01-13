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Белоруске пришла посылка с вещами из США. Таможенники нашли в ней деньги. Завели уголовное дело

14.01.2020 17:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Специалисты Минской региональной таможни нашли в посылке из-за границы с продуктами питания и одеждой наличные денежные средства. В общей сложности - 1200 долларов. Посылку должна была получить 29-летняя жительница Минского района. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В таможенной декларации было указано, что в посылке весом в 10 килограммов из США находятся одежда, продукты питания, косметика и хозяйственные товары. Но одна из упаковок привлекла внимание таможенников.  

- Одна из упаковок с печеньем была совсем нетоварного вида и вызывала соответствующие подозрения. Как выяснилось при дальнейшем досмотре, в  нее были спрятаны завернутые в фольгу денежные средства, и сама пачка со сладостями была небрежно заклеена скотчем, - рассказывают в Минской региональной таможне. 

Запрещенную к пересылке в международных почтовых отправлениях валюту изъяли. Минской региональной таможней возбуждено уголовное дело (по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса). 

Таможенники напоминают, что перемещение иностранной валюты в почтовых отправлениях допускается только в письмах с объявленной ценностью в сумме до 200 долларов в эквиваленте. "В ином случае денежные средства подлежат изъятию", - уточняют таможенники. 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Специалисты Минской региональной таможни нашли в посылке из-за границы с продуктами питания и одеждой наличные денежные средства.
 
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