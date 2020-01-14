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Полиция Непала объяснила, какой срок грозит дочери гродненского подполковника за перевоз кокаина

14.01.2020 21:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Двое белорусов были задержаны 21 декабря.

Следователь по делу двоих жителей Гродно, задержанных 21 декабря в Международном аэропорту Катманду с шестью килограммами кокаина, спрятанного в зимних куртках, рассказал belsat.eu, сколько их будут держать под арестом и есть ли шанс, что они выйдут на свободу.

Уже 20 дней Непальское Бюро по контролю за наркотиками занимается делом двух гродненцев, которых задержали в аэропорту Катманду с шестью килограммами кокаина. Напомним, что наркотики нашли в куртках, которые были у Алины и Павла.

Сейчас парень и девушка – под следствием, в соответствии со специальной наркотической статьей 2033, согласно которой каждый гражданин Непала или иностранец за перевоз психотропных субстанций может содержаться под арестом в течение трех месяцев.

Дживан Нировля из непальского Бюро по контролю за наркотиками сообщил, что делом белорусов занимаются уже двадцать дней:

«Мы также ищем людей, которые втянули Алину и Павла в это преступление. К девушке приезжал отец, они встречались. Мы будем стараться как можно скорее направить бумаги в суд. Однако решение суда не зависит от нас. Шесть килограммов кокаина – очень большой объем и наказывается в Непале сроком от 15 до 25 лет, а также штрафом от $ 4400 до $ 22 000».


Отец Алины – Алексей Алдошин, первый заместитель начальника ОВД и руководитель криминальной милиции администрации Ленинского района Гродно, с belsat.eu разговаривать отказался.

Последний раз гродненцы были онлайн в начале января.

Ранее задержанная девушка рассказывала, что она со своим парнем решили перевезти куртки, так как хотели быстро заработать. Им предложили за работу две тысячи долларов. Однако Алина утверждает: они не осознавали, что перевозят кокаин, и раньше этим не занимались.

О задержании белорусских граждан стало известно 25 декабря. Непальское Бюро по контролю за наркотиками сообщило, что белорусы провозили кокаин, спрятанный в зимних куртках. Обнаружили его во времени досмотра багажа рентгеном. Молодые люди прилетели из Турции и в тот же день должны сесть в самолет в Гонконг.
 
Теги: Гродно
 
 
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