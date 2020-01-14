Полиция Непала объяснила, какой срок грозит дочери гродненского подполковника за перевоз кокаина

belsat.eu , сколько их будут держать под арестом и есть ли шанс, что они выйдут на свободу. Следователь по делу двоих жителей Гродно , задержанных 21 декабря в Международном аэропорту Катманду с шестью килограммами кокаина, спрятанного в зимних куртках, рассказал, сколько их будут держать под арестом и есть ли шанс, что они выйдут на свободу.





Уже 20 дней Непальское Бюро по контролю за наркотиками занимается делом двух гродненцев, которых задержали в аэропорту Катманду с шестью килограммами кокаина. Напомним, что наркотики нашли в куртках, которые были у Алины и Павла.





Сейчас парень и девушка – под следствием, в соответствии со специальной наркотической статьей 2033, согласно которой каждый гражданин Непала или иностранец за перевоз психотропных субстанций может содержаться под арестом в течение трех месяцев.





Дживан Нировля из непальского Бюро по контролю за наркотиками сообщил, что делом белорусов занимаются уже двадцать дней:





«Мы также ищем людей, которые втянули Алину и Павла в это преступление. К девушке приезжал отец, они встречались. Мы будем стараться как можно скорее направить бумаги в суд. Однако решение суда не зависит от нас. Шесть килограммов кокаина – очень большой объем и наказывается в Непале сроком от 15 до 25 лет, а также штрафом от $ 4400 до $ 22 000».









Отец Алины – Алексей Алдошин, первый заместитель начальника ОВД и руководитель криминальной милиции администрации Ленинского района Гродно, с belsat.eu разговаривать отказался.





Последний раз гродненцы были онлайн в начале января.





Ранее задержанная девушка рассказывала, что она со своим парнем решили перевезти куртки, так как хотели быстро заработать. Им предложили за работу две тысячи долларов. Однако Алина утверждает: они не осознавали, что перевозят кокаин, и раньше этим не занимались.





О задержании белорусских граждан стало известно 25 декабря. Непальское Бюро по контролю за наркотиками сообщило, что белорусы провозили кокаин, спрятанный в зимних куртках. Обнаружили его во времени досмотра багажа рентгеном. Молодые люди прилетели из Турции и в тот же день должны сесть в самолет в Гонконг.