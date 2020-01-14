Дым от пожаров в Австралии преодолел более половины пути вокруг Земли

РБК . Эксперты агентства отмечают, что к 8 января шлейф дыма уже преодолел полпути вокруг Земли, передает





«Ожидается, что дым пройдет по крайней мере один полный круг вокруг земного шара и снова вернется в Австралию», — говорится в отчете NASA.





Кроме того, эксперты NASA указывают, что дым способствует образованию большого числа кучевых облаков. Эти облака затем вызывают так называемые сухие грозы — с молниями, но без осадков.









Столь широкое распространение дыма объясняется тем, что после попадания в стратосферу его частицы могут распространяться на расстояние тысячи километров от своего источника, влияя на атмосферные условия во всем мире, пояснили в NASA. Дым уже изменил цвет неба в Южной Америке и отрицательно повлиял на Новую Зеландию, вызвав серьезные проблемы с качеством воздуха. Кроме того, в этой стране частицы дыма заметно окрасили снег на горных вершинах — они потемнели.