Источник материала: Новости Волковыска

С 25 января 2020 года в Беларуси подорожают некоторые услуги электросвязи "Белтелекома". Тарифы повысятся в среднем на 5 % относительно действующих сейчас.

Как уточнили в компании, подорожание обусловлено запланированным на 2020 годов ростом потребцен, а также чтобы поддержать окупаемость услуг электросвязи на уровне прошлого года.

"От уровня тарифов и уровня окупаемости услуг электросвязи напрямую зависит возможность развития инфраструктуры, проведение неотложных мероприятий по поддержанию качества услуг электросвязи, обеспечение безопасности информации, следовательно, и повышения качества оказываемых потребителям услуг электросвязи", – уточнили в "Белтелекоме".

Так, стоимость наиболее популярного у абонентов пакета услуг "Ясна 100" после 25 января вырастет на 33 копейки в расчете на одну услугу. За "Рекорд 10" надо будет платить 19,5 рубля, "Рекорд 25" – 21,5 рубля, "Рекорд 200" – 43 рубля.

При этом изменение не коснется ряда услуг, в частности: