С 25 января 2020 года в Беларуси подорожают некоторые услуги электросвязи "Белтелекома". Тарифы повысятся в среднем на 5 % относительно действующих сейчас.
Как уточнили в компании, подорожание обусловлено запланированным на 2020 годов ростом потребцен, а также чтобы поддержать окупаемость услуг электросвязи на уровне прошлого года.
"От уровня тарифов и уровня окупаемости услуг электросвязи напрямую зависит возможность развития инфраструктуры, проведение неотложных мероприятий по поддержанию качества услуг электросвязи, обеспечение безопасности информации, следовательно, и повышения качества оказываемых потребителям услуг электросвязи", – уточнили в "Белтелекоме".
Так, стоимость наиболее популярного у абонентов пакета услуг "Ясна 100" после 25 января вырастет на 33 копейки в расчете на одну услугу. За "Рекорд 10" надо будет платить 19,5 рубля, "Рекорд 25" – 21,5 рубля, "Рекорд 200" – 43 рубля.
При этом изменение не коснется ряда услуг, в частности:
- регулируемых тарифов на услуги местной и междугородной телефонной связи;
- услуг доступа в линейно-кабельные сооружения;
- услуг предоставления доступа к международным сетям передачи данных, в том числе доступа к сети интернет для операторов электросвязи;
- услуг хостинга, видеоконтроля и другие.