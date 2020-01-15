Источник материала: Новости Волковыска

19 января Волковыск и Красносельский приглашают всех желающих на Крещенские купания.

Седьмой год подряд горожанам не придется ехать в Красносельский, где традиционно в День Крещения Господня организовываются купания.

И на этот раз купания пройдут на дамбе. О времени принятия купели мы сообщим дополнительно.

Параллельно под Красносельским на пирсе водохранилища санатория «Пралеска» красносельчане и все желающие также смогут принять купель. Освещение родника пройдет в 14.30, купания пройдут с 15 до 17 часов. Отправление автобуса от арки в 14 часов.